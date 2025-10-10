Завершились две встречи европейского отбора к ЧМ-2026 в группе B.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Украина в гостях не смогла обыграть Исландию — 3:3.

Дублем в составе победителей отметился Руслан Малиновский на 14-й и 45+5-й минутах встречи. Еще по голу на счету Алексея Гуцуляка (45'), Ивана Калюжного (85') и Олега Очеретко (89').

Голами у исландцев отметились Микаэль Эллертссон (35') и Альберт Гудмундссон (59', 75').

Франция выиграла дома Азербайджан — 3:0.

Счет открыл Килиан Мбаппе на 45+2-й минуте. Адриен Рабьо удвоил преимущество на 69-й минуте, а Флориан Товен на 84-й минуте довел счет до разгромного.

После 3-х туров французы возглавляют таблицу с 9 очками, на втором месте Украина с 4 баллами. Исландия (3) — третья, Азерайджан (1) — последний, четвертый.