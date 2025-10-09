Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской игры национальной команды против Ирана.

Алексей Миранчук — полузащитник сборной России globallookpress.com

«О сборной Ирана у меня очень хорошее мнение. Крепкая команда, всегда является одним из фаворитов в Азии и участвует в больших турнирах. Непростой матч нас ожидает. Тем не менее он станет хорошей проверкой для нашей сборной.

Как оцениваю шансы сборной России в этом матче? Мы играем дома. При полных трибунах. Все знают, какая хорошая поддержка на стадионе в Волгограде. Мы фавориты.

Жду ли победу? Это очень тяжелый соперник, но я знаю, как болельщики в Волгограде умеют поддерживать, и это будет нам в помощь», — приводит слова Самедова «Матч ТВ».

Сборная России сыграет против команды Ирана 10 октября в Волгограде.