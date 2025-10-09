Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской игры национальной команды против Ирана.

Алексей Миранчук — полузащитник сборной России globallookpress.com

«О сборной Ирана у меня очень хорошее мнение.  Крепкая команда, всегда является одним из фаворитов в Азии и участвует в больших турнирах.  Непростой матч нас ожидает.  Тем не менее он станет хорошей проверкой для нашей сборной.

Как оцениваю шансы сборной России в этом матче?  Мы играем дома.  При полных трибунах.  Все знают, какая хорошая поддержка на стадионе в Волгограде.  Мы фавориты.

Жду ли победу?  Это очень тяжелый соперник, но я знаю, как болельщики в Волгограде умеют поддерживать, и это будет нам в помощь», — приводит слова Самедова «Матч ТВ».

Сборная России сыграет против команды Ирана 10 октября в Волгограде.