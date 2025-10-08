Агент игрока «Крыльев Советов» Вадима Ракова Владимир Кузьмичев высказался о восстановлении футболиста.

Вадим Раков globallookpress.com

«На счет тренировок в общей группе еще говорить рано. Нужно втянуться в процесс. Вчера общался с руководством "Крыльев Советов". Было проведено контрольное обследование, которое показало, что всё хорошо и идёт по плану. В ближайшее время, как команда приступит к тренировочному процессу, Вадим начнёт потихонечку тренироваться.

Чтобы ставить игрока в общую группу — его надо подвести после травмы. Конечно, он начнёт индивидуально под присмотром медицинского штаба. Дальше всё будет зависеть от Вадима. Если не появится никаких болевых ощущений, со временем перейдёт в общую группу», — цитирует Кузьмичева «Чемпионат».

В текущем сезоне 20-летний Раков принял участие в семи матчах, в которых забил пять мячей и сделал два ассиста.