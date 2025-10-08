Агент игрока «Крыльев Советов» Вадима Ракова Владимир Кузьмичев высказался о восстановлении футболиста.

Вадим Раков
Вадим Раков globallookpress.com

«На счет тренировок в общей группе еще говорить рано.  Нужно втянуться в процесс.  Вчера общался с руководством "Крыльев Советов".  Было проведено контрольное обследование, которое показало, что всё хорошо и идёт по плану.  В ближайшее время, как команда приступит к тренировочному процессу, Вадим начнёт потихонечку тренироваться.

Чтобы ставить игрока в общую группу — его надо подвести после травмы.  Конечно, он начнёт индивидуально под присмотром медицинского штаба.  Дальше всё будет зависеть от Вадима.  Если не появится никаких болевых ощущений, со временем перейдёт в общую группу», — цитирует Кузьмичева «Чемпионат».

В текущем сезоне 20-летний Раков принял участие в семи матчах, в которых забил пять мячей и сделал два ассиста.