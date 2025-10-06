Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о состоянии травмированного форварда «Реала» Килиана Мбаппе.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Я поговорил с ним. Он здесь — у него небольшая проблема, но ничего, что могло бы помешать ему приехать. Мы выделим время, чтобы оценить ситуацию с медицинским персоналом, а затем посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе травмировался в матче с «Вильярреалом» (3:1)

Уже 10 октября сборная Франции сыграет поединок квалификации ЧМ-2026 против команды Азербайджана.