Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем московском дерби между ЦСКА и «Спартаком».

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Мы думаем о скандалах, об огне, но не о футболе. Потому что если команды не покажут качественный футбол, то точно поскандалят. "Спартак" попадает на очень сильный ЦСКА, армейцы — фавориты. Тем будет интереснее, "Спартак" будет без Станковича, который временно отлучен на трибуну и, как обычно, ни черта не делает. Думаю, ЦСКА победит, а "Спартаку" надо быстрее увольнять тренера, чтобы он так и не вернулся на бровку. Армейцы на правильном пути, а "красно‑белые" — нет», — приводит слова Губерниева « Матч ТВ ».

ЦСКА и «Спартак» сыграют в воскресенье, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск