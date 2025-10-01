Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о поиске соперников для сборной России.

Максим Митрофанов globallookpress.com

«Венгрия? Мы говорили, что ведем переговоры со многими федерациями, но комментируем только те, которые завершились официальным контрактом.

США? Повторюсь, какие бы то ни было комментарии будем давать по достижении договоренности. Мы ведем переговоры. Естественно, в разный период времени их активность разная», — цитирует Митрофанова «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России сейчас отстранена от международных соревнований.