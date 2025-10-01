Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев отреагировал на свою результативность. В нынешнем сезоне футболист сыграл 10 матчей во всех турнирах и забил три гола.

«Я могу сказать, что в том году мне было легче забивать. Сейчас, именно вот в этом сезоне, со мной начали более персонально играть на любых штрафных и угловых. Если посмотреть игру, вот сейчас даже с той же "Балтикой" Андраде со мной просто стоял персонально, даже будь это штрафной, когда ты стоишь в линии, но нет — он стоял со мной персонально. И было тяжело отклеиваться так от игроков. То же самое даже с "Зенитом", когда играешь, Барриос меня персонально берёт так, что ты выбраться не можешь оттуда. Поэтому в этом году мне тяжелее пока выбираться из этого прессинга (смеётся)», — сказал Дивеев в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

ЦСКА после десяти туров лидирует в таблице РПЛ. Армейцы набрали 21 очко в десяти встречах.