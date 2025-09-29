Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит скандирование болельщиками грозненского «Ахмата» оскорбительных кричалок в адрес нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы во время матча РПЛ.

Артем Дзюба
Артем Дзюба globallookpress.com

«Ахмат» в домашнем матче 10-го тура РПЛ разгромил обыграл «Акрон» — 3:0.  Встреча состоялась 27 сентября.

«Рассмотрим появление посторонних лиц после окончания матча между "Ахматом" и "Акроном".  А также болельщики грозненского клуба скандировали оскорбительные выражения в адрес Артема Дзюбы», — сказал Григорьянц «Матч ТВ».