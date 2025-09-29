«Рассмотрим появление посторонних лиц после окончания матча между "Ахматом" и "Акроном". А также болельщики грозненского клуба скандировали оскорбительные выражения в адрес Артема Дзюбы», — сказал Григорьянц «Матч ТВ» .

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит скандирование болельщиками грозненского «Ахмата» оскорбительных кричалок в адрес нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы во время матча РПЛ.

