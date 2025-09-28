Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев считает, что его команда играла лучше в матче 10-го тура против «Сочи» и потеряла очки.

Хасанби Биджиев globallookpress.com

«Соперник оборонялся большую часть матча, чего мы и ожидали. Преимущество было на нашей стороне, но этого было мало. Нам надо было действовать гораздо быстрее, затягивали с движением мяча.

Нам нужно было упростить игру. Нужно было обеспечить доставку мяча вперед. Нужно было более активно задействовать фланги.

У Гамида было повреждение в прошлом матче, поэтому он был заменен в перерыве. Так что он тренировался не в полном объеме. Сил у него было не очень много, а нам нужно было увеличить давление», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

После этого матча у дагестанского клуба стало 10 очков, он идет на 12-м месте. В следующем туре «Динамо» отправится в гости к «Балтике».