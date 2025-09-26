Форвард «Баварии» Николас Джексон, права на которого принадлежат «Челси», достиг предварительной договоренности о постоянном переходе в мюнхенский клуб по окончании сезона-2025/26, сообщает Bild.

Николас Джексон globallookpress.com

По данным источника, с 24-летним сенегальцем будет подписан пятилетний контракт. Теперь «Баварии» предстоят переговоры с «Челси», так как действующее соглашение Джексона с английским клубом рассчитано до 30 июня 2033 года.

Джексон присоединился к «Баварии» на правах аренды в сентябре 2025 года. В текущем сезоне форвард сыграл три матча и пока не отметился результативными действиями.