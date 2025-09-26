26 сентября в «Бавария» в Мюнхене примет бременский «Вердер» в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи в 21:30 мск.
«Бавария» возглавляет турнирную таблицу с 12 очками на счету. Команда Венсана Компани забила 18 мячей за прошедшие 4 тура, что делает ее самой результативной командой лиги на данный момент с большим отрывом. В последних турах мюнхенцы разгромили «Гамбург» 5:0 и «Хоффенхайм» 4:1.
У «Вердера» пока только 4 очка. Бременцы выиграли один матч из четырех, разгромив гладбахскую «Боруссию» 4:0. После этого они проиграли 0:3 «Фрайбургу». Это пока что последний результат команды.
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Букмекеры дают 1.09 на победу «Баварии», 12.5 на ничью и 25.0 на победу «Вердера».
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Баварии» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Вердер» смотрите на LiveCup.Run.
