26 сентября в «Бавария» в Мюнхене примет бременский «Вердер» в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи в 21:30 мск.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу с 12 очками на счету. Команда Венсана Компани забила 18 мячей за прошедшие 4 тура, что делает ее самой результативной командой лиги на данный момент с большим отрывом. В последних турах мюнхенцы разгромили «Гамбург» 5:0 и «Хоффенхайм» 4:1.

У «Вердера» пока только 4 очка. Бременцы выиграли один матч из четырех, разгромив гладбахскую «Боруссию» 4:0. После этого они проиграли 0:3 «Фрайбургу». Это пока что последний результат команды.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Букмекеры дают 1.09 на победу «Баварии», 12.5 на ничью и 25.0 на победу «Вердера».

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Баварии» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Вердер» смотрите на LiveCup.Run.

