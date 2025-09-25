25 сентября в матче 6-го тура испанской Примеры «Реал» Овьедо примет «Барселону». Начало события в 22:30 по мск.

Вернувшийся в Примеру «Реал» Овьедо проиграл 4 из 5 матчей в турнире. Клуб одержал только одну победу, обыграв «Реал Соссьедад» 1:0. Это был единственный поединок, в котором хозяева забивали. Сейчас у команды 3 очка, с которыми она занимает 18-е место.

«Барса» набрала 13 пунктов. «Каталонцы» одержали 4 победы и одну ничью. После побед над «Хетафе» и «Валенсией» команда Ханси Флика расположилась на 2-й позиции. Отрыв от лидирующего «Реала» составляет 5 очков. Победа позволит сократить его до двух пунктов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.74.

Букмекеры дают такие котировки: 12.0 на победу «Реала» Овьедо, 7.20 на ничью, 1.22 на победу «Барселоны».

Искусственный интеллект ожидает крупной победы «Барселоны» со счетом 5:0.

Трансляция матча

