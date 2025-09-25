«Лилль» обыграл «Бранн» в матче общего этапа Лиги Европы

В одной из встреч «Лилль» обыграл «Бранн» со счетом 2:1.
У французской команды отличились Хамза Игамане на 54-й минуте и Оливье Жиру на 80-й минуте.
В составе «Бранна» гол записал на свой счет Сайвар Атли Магнуссон на 60-й минуте.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Лилль — Бранн 2:1
Голы: 1:0 Хамза Игаман (54'), 1:1 Сайвар-Атиль Магнуссон (60'), 2:1 Оливье Жиру (80') Лилль: Берке Озер, Тьяго Сантос (Айсса Манди, 87'), Шансель Мбемба, Калвин Вердонк, Хакон-Арнар Харальдссон (Soriba Diaoune, 87'), Набиль Бенталеб (Айюб Буадди, 77'), Осам Сахрауи (Фелиш Коррея, 68'), Хамза Игаман (Оливье Жиру, 67'), Матиас Фернандес, Maxima Adeagan Goffi, Ngal'ayel Mukau Бранн: Матиас Дюнгеланд, Ветле Вингер, Сайвар-Атиль Магнуссон (Бор Финне, 87'), Якоб Сёренсен, Эмиль Корнвиг (Mads Sande, 87'), Niklas Castro (Эггерт Аарон Гудмундссон, 55'), Noah Jean Holm (Ulrik Mathisen, 71'), Felix Horn Myhre, Eivind Fauske Helland, Fredrik Knudsen, Thore Pedersen (Denzel De Roeve, 46') Предупреждения: Niklas Castro (17'), Сайвар-Атиль Магнуссон (69'), Ngal'ayel Mukau (90 + 2')
После этого матча «Лилль» занимает 5-е место в общем этапе ЛЕ с 3 очками в активе. «Бранн» — на 29-й строчке (0).
«Стяуа» в гостях обыграл «Гоу Эхед Иглс» со счетом 1:0.
Единственный гол у румынской команды забил Давид Микулеску на 13-й минуте.
Гоу Эхед Иглс — Стяуа 0:1
Гол: 0:1 Давид Микулеску (13') Гоу Эхед Иглс: Яри де Бассер, Матс Дейл, Геррит Наубер (Милан Смит, 46'), Йорис Крамер, Дин Джеймс, Мелле Меленстеном (Роббин Вейенберг, 90'), Эверт Линторст (Калвин Твигт, 61'), Кензо Гаудмейн (Ришонелл Маргарет, 61'), Матис Сюрай (Финн Штоккерс, 76'), Якоб Бреум, Виктор Эдвардсен Стяуа: Штефан Тырновану, Давид Кики (Ристо Радунович, 46'), Михай Попеску, Сиябонга Нгезана, Juri Cisotti, Дариус Олару (Mamadou Thiam, 77'), Малком Эджума (Флорин Тэнасе, 46'), Баба Альхассан, Денис Алибек (Даниэль Бырлиджа, 46'), Давид Микулеску, Daniel Graovac Предупреждения: Геррит Наубер (40'), Флорин Тэнасе (62'), Дариус Олару (68'), Давид Микулеску (80'), Juri Cisotti (81'), Баба Альхассан (84')
«Стяуа» занимает 7-е место в таблице общего этапа ЛЕ с 3 очками в активе. «Гоу Эхед Иглс» — на 34-й позиции (0).