«Черноморец» прошел «Астрахань» в Кубке России, «Ротор» вылетел от «Велеса»

В матче Пути регионов Кубка Россиина выезде обыгралсо счетом 2:0.

Авторами забитых мячей стали Владислав Ложкин и Иван Сутугин.

Футбол. Россия. Кубок Астрахань — Черноморец 0:2 Голы: 0:1 Владислав Ложкин (12'), 0:2 Sutugin I. (64') Предупреждение: Zolotorenko D. (26')

В еще одной игре московский «Велес» на своем поле одолел волгоградский «Ротор» с результатом 2:1.

За хозяев забили Марат Ковальков и Дмитрий Буркин, за гостей — Дмитрий Лаврищев.

Футбол. Россия. Кубок Велес — Ротор 2:1 Голы: 1:0 Марат Ковальков (19'), 1:1 Дмитрий Лаврищев (22'), 2:1 Дмитрий Буркин (73')

Таким образом, «Черноморец» и «Велес» смогли пробиться в следующий раунд Кубка России.