    «Черноморец» прошел «Астрахань» в Кубке России, «Ротор» вылетел от «Велеса»

    «Велес» — «Ротор»: счет матча 2:1, обзор голов

    Фонбет Кубок России Футбол России Черноморец Велес Ротор
    В матче Пути регионов Кубка России «Черноморец» на выезде обыграл «Астрахань» со счетом 2:0.

    «Черноморец»
    «Черноморец»

    Авторами забитых мячей стали Владислав Ложкин и Иван Сутугин.

    Футбол. Россия. Кубок
    Астрахань — Черноморец 0:2
    Голы: 0:1 Владислав Ложкин (12'), 0:2 Sutugin I. (64') Предупреждение: Zolotorenko D. (26')

    В еще одной игре московский «Велес» на своем поле одолел волгоградский «Ротор» с результатом 2:1.

    За хозяев забили Марат Ковальков и Дмитрий Буркин, за гостей — Дмитрий Лаврищев.

    Футбол. Россия. Кубок
    Велес — Ротор 2:1
    Голы: 1:0 Марат Ковальков (19'), 1:1 Дмитрий Лаврищев (22'), 2:1 Дмитрий Буркин (73')

    Таким образом, «Черноморец» и «Велес» смогли пробиться в следующий раунд Кубка России.

