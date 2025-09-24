«Черноморец» прошел «Астрахань» в Кубке России, «Ротор» вылетел от «Велеса»

«Черноморец» Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей стали Владислав Ложкин и Иван Сутугин.
Футбол. Россия. Кубок
Астрахань — Черноморец 0:2
Голы: 0:1 Владислав Ложкин (12'), 0:2 Sutugin I. (64') Предупреждение: Zolotorenko D. (26')
В еще одной игре московский «Велес» на своем поле одолел волгоградский «Ротор» с результатом 2:1.
За хозяев забили Марат Ковальков и Дмитрий Буркин, за гостей — Дмитрий Лаврищев.
Велес — Ротор 2:1
Голы: 1:0 Марат Ковальков (19'), 1:1 Дмитрий Лаврищев (22'), 2:1 Дмитрий Буркин (73')
Таким образом, «Черноморец» и «Велес» смогли пробиться в следующий раунд Кубка России.