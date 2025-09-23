Отец Ямаля: Ламин — лучший игрок в мире на сегодняшний день

, отец хавбека, отреагировал на результаты голосования за «Золотой мяч». Его сын занял второе место, а награда досталась форварду

«Думаю, что Ламин Ямаль — лучший игрок в мире на сегодняшний день, с огромным отрывом. Не потому, что он мой сын, а потому, что он лучший игрок в мире. Я думаю, что у него нет соперников. Я думаю, что это величайшее... Не хочу говорить об ограблении, но моральный ущерб, нанесенный человеку. Мы должны сказать, что здесь произошло что-то странное», — приводит слова Насрауи Marca.

В сезоне-2024/25 Ямаль провёл 55 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 25 результативных передач.