    «Адмирал» — ЦСКА: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
    Отец Ямаля: Ламин — лучший игрок в мире на сегодняшний день

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Барселона Золотой мяч
    Мунир Насрауи, отец хавбека «Барселоны» Ламина Ямаля, отреагировал на результаты голосования за «Золотой мяч». Его сын занял второе место, а награда досталась форварду «ПСЖ» Усману Дембеле.

    Ламин Ямаль
    «Думаю, что Ламин Ямаль — лучший игрок в мире на сегодняшний день, с огромным отрывом. Не потому, что он мой сын, а потому, что он лучший игрок в мире. Я думаю, что у него нет соперников. Я думаю, что это величайшее... Не хочу говорить об ограблении, но моральный ущерб, нанесенный человеку. Мы должны сказать, что здесь произошло что-то странное», — приводит слова Насрауи Marca.

    В сезоне-2024/25 Ямаль провёл 55 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 25 результативных передач.

