23 сентября «Эспаньол» примет «Валенсию» в поединке 6-го тура испанской Примеры. Старт встречи в 20:00 мск.
«Эспаньол» отлично начал этот сезон, одержав 3 победы и одну ничью. Лишь в прошлом туре закончилась беспроигрышная серия хозяев — они уступили мадридскому «Реалу». Тем не менее клуб находится на 4-й позиции и в этом туре имеет возможность там закрепиться.
«Валенсия» за 5 туров набрала 2 победы, 2 поражения и одну ничью. По итогу команда с 7 очками занимает 11-е место в таблице. В прошлом туре «бэтмены» на своем поле одолели «Атлетик» Бильбао со счетом 2:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Букмекеры предлагают 2.36 на победу «Эспаньола», 3.25 на ничью и 3.40 на победу «Валенсии».
- Искусственный интеллект предсказал победу «Валенсии» с результатом 1:0.
Трансляция матча
