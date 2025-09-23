23 сентября «Эспаньол» примет «Валенсию» в поединке 6-го тура испанской Примеры. Старт встречи в 20:00 мск.

«Эспаньол» отлично начал этот сезон, одержав 3 победы и одну ничью. Лишь в прошлом туре закончилась беспроигрышная серия хозяев — они уступили мадридскому «Реалу». Тем не менее клуб находится на 4-й позиции и в этом туре имеет возможность там закрепиться.

«Валенсия» за 5 туров набрала 2 победы, 2 поражения и одну ничью. По итогу команда с 7 очками занимает 11-е место в таблице. В прошлом туре «бэтмены» на своем поле одолели «Атлетик» Бильбао со счетом 2:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Букмекеры предлагают 2.36 на победу «Эспаньола», 3.25 на ничью и 3.40 на победу «Валенсии».

Искусственный интеллект предсказал победу «Валенсии» с результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Валенсия» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.