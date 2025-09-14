ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матия ПоповичНе Алёша, но богатырь. Кто такой Матия Попович, сменивший «Наполи» на ЦСКА?
  • 07:55
    • Мбаппе: В «Реале» чувствую себя очень комфортно
  • 08:30
    • Гвардиола: С тех пор как я возглавил «Манчестер Сити», мы всегда выглядели сильнее «МЮ»
  • 23:55
    • «Атлетико» всухую обыграл «Вильярреал» в матче Примеры
  • 23:54
    • «Челси» и «Брентфорд» победителя не выявили
  • 23:47
    • «Наполи» обыграл в гостях «Фиорентину»
    Все новости спорта

    Компани оценил разгромную победу «Баварии» над «Гамбургом»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Гамбург
    Наставник «Баварии» Венсан Компани высказался про атмосферу на домашней арене после победы над «Гамбургом» со счетом 5:0.

    Венсан Компани
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Венсан Компани

    «У нас есть определенный импульс, который мы готовы развить в следующей домашней игре. Мы отлично начали сегодняшний матч. Болельщики были готовы к этой игре. Ощущения с первых минут были просто потрясающими. Это еще не "Октоберфест", но атмосфера создавала именно такое ощущение», — сказал бельгийский специалист на пресс-конференции.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Бавария» с 9 очками лидирует в таблице Бундеслиги. 17 сентября мюнхенский клуб сыграет с «Челси» в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В манчестерском дерби не выявят сильнейшего?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Бернли» навяжет борьбу действующим чемпионам Англии?
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Справится ли «Зенит» с «Балтикой»?
  • «Балтика» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры