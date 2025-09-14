Компани оценил разгромную победу «Баварии» над «Гамбургом»

Наставниквысказался про атмосферу на домашней арене после победы надсо счетом 5:0.

«У нас есть определенный импульс, который мы готовы развить в следующей домашней игре. Мы отлично начали сегодняшний матч. Болельщики были готовы к этой игре. Ощущения с первых минут были просто потрясающими. Это еще не "Октоберфест", но атмосфера создавала именно такое ощущение», — сказал бельгийский специалист на пресс-конференции.

«Бавария» с 9 очками лидирует в таблице Бундеслиги. 17 сентября мюнхенский клуб сыграет с «Челси» в рамках общего этапа Лиги чемпионов.