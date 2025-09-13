ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эдуард СперцянСперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года
  • 21:49
    • «Краснодар» выиграл у «Акрона» и вернул себе лидерство в РПЛ
  • 23:55
    • «Атлетико» всухую обыграл «Вильярреал» в матче Примеры
  • 23:54
    • «Челси» и «Брентфорд» победителя не выявили
  • 23:47
    • «Наполи» обыграл в гостях «Фиорентину»
  • 21:33
    • Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Гамбург» в матче Бундеслиги
    «Челси» и «Брентфорд» победителя не выявили

    «Брентфорд» — «Челси»: счет матча 2:2, обзор голов

    АПЛ Футбол Англии Брентфорд Челси
    «Челси» сыграл вничью с «Брентфордом» в гостевой встрече 4-го тура АПЛ — 2:2.

    Коул Палмер
    Коул Палмер

    Хозяева открыли счет на 35-й минуте усилиями Кевина Шаде.

    «Синие» отыгрались на 61-й минуте благодаря голу Коула Палмера, а на 85-й минуте Мойзес Кайседо вывел гостей вперед, но «пчелы» не сдались — Фабио Карвалью на 90+4-й минуте восстановил равновесие и установил окончательный счет.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Челси 2:2
    Голы: 1:0 Кевин Шаде (35'), 1:1 Коул Палмер (61'), 1:2 Мойсес Кайседо (85'), 2:2 Фабиу Карвалью (90 + 4') Брентфорд: Кивин Келлехер, Микаель Кайоде (Аарон Хики, 83'), Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Этан Пиннок (Кристоффер Аер, 83'), Егор Ярмолюк, Джордан Хендерсон, Матиас Йенсен (Данго Уаттара, 73'), Кин Льюис-Поттер (Фабиу Карвалью, 90'), Игор Тиаго (Рико Генри, 72'), Кевин Шаде Челси: Роберт Санчес, Йоррел Хато (Марк Кукурелья, 46'), Олуватосин Адарабиойо, Жоао Педро (Алехандро Гарначо, 79'), Джейми Байно-Гиттенс (Коул Палмер, 56'), Факундо Буонанотте (Тирик Джордж, 46'), Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Весли Фофана (Рис Джеймс, 46'), Педру Нету Предупреждения: Игор Тиаго (8'), Йоррел Хато (30'), Егор Ярмолюк (64'), Этан Пиннок (82'), Тирик Джордж (90 + 1')

    После этого матча «Челси» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 8-ю очками в активе. «Брентфорд» — на 13-й строчке с 4 баллами.

