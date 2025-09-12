2-й таймСевилья — ЭльчеОнлайн
    Матиас Альмейда«Севилья» — «Эльче». Онлайн, прямая трансляция
  • 23:52
    • «Марсель» разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1
  • 23:30
    • «Байер» обыграл «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
  • 21:01
    • Гол Даку обеспечил «Рубину» победу над махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ
  • 19:18
    • «Автомобилист» в гостях переиграл «Салават Юлаев»
  • 22:20
    • «Шанхайские драконы» одержал уверенную победу над «Локомотивом»
    «Марсель» разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1

    «Марсель» — «Лорьян»: счет матча 4:0, обзор голов

    «Марсель» одержал победу над «Лорьяном» (4:0) в матче 4-го тура французской Лиги 1.

    Мэйсон Гринвуд — игрок «Марселя»
    Мэйсон Гринвуд — игрок «Марселя»

    В составе хозяев голы записали на свой счет Мэйсон Гринвуд на 13-й минуте с пенальти, Бенжамен Павар на 20-й минуте, Эйнджел Гомес на 33-й и Найеф Агер на 90+3-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Лорьян 4:0
    Голы: 1:0 Мэйсон Гринвуд (пенальти) (13'), 2:0 Бенжамен Павар (20'), 3:0 Анхель Гомес (33'), 4:0 Наиф Агер (90 + 3'), 5:0 Джек Кларк (78') Марсель: Жеффри Де Ланге, Микаэль Мурильо, Бенжамен Павар (Артур Вермерен, 78'), Наиф Агер, Факундо Медина (Эмерсон, 61'), Жоффрей Кондогбиа (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 61'), Мэйсон Гринвуд, Анхель Гомес, Билал Надир, Тимоти Уэа (Игор Пайшао, 61'), Амин Гуири (Matt O'Riley, 44') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Дарлин Йонгва, Ноа Кадиу (Arsene Kouassi, 14'), Абдулайе Фай, Монтассар Тальби, Жан-Виктор Макенго (Arthur Avom Ebong, 62'), Лоран Абергель, Йоэль Мугиша Мвука (Тосин Айегун, 74'), Бамо Мейте, Самбу Сумано (Мохамед Бамба, 62'), Dermane Karim Предупреждения: Бенжамен Павар (26'), Анхель Гомес (54'), Karim Dermane (55'), Абдулайе Фай (72'), Игор Пайшао (86') Удаление: Дарлин Йонгва (10')

    После этого матча «Марсель» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 6-ю очками в активе. «Лорьян» располагается на 16-й строчке с 3 баллами.

