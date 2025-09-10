Генич: Сборная России явно недооценила Иорданию

Российский комментаторподвел итоги товарищеского матча. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Я думаю, что всё вместе срослось. Сборная России явно недооценила сборную Иордании. Иордания сыграла, возможно, для себя в привычный футбол, который стал неожиданностью для наших. Можно на теории сколько угодно разбирать и говорить футболистам, вот здесь они вступают активно в отбор, здесь они интенсивно, здесь они прессингуют. Футболисты сидят, кивают, кто-то там может засыпает, кто-то в эсэмэсочках с семьёй переписывается. А на поле выходят, думают, ну сейчас мы возьмём мяч — они же так и начали, первые 10 минут сборная России нормально играла. А потом, как включились, когда начали наши обрезать, когда начали привозить сами себе, тут и пошла неуверенность в действиях», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Напомним, затем сборная России в гостях разгромила Катар со счетом 4:1.