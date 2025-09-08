1-й таймИзраиль — ИталияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Капитан сборной Шотландии Эндрю РобертсонБеларусь — Шотландия. Онлайн, прямая трансляция
  • 22:03
    • Гол Виноградова обеспечил «Торпедо» победу над СКА
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
  • 18:57
    • «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    Хорватия — Черногория: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Хорватии Сборная Черногории
    8 сентября, группа L квалификации на чемпионат мира — сборные Хорватии и Черногории встретятся на стадионе «Максимир» в Загребе. Начало в 21:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Хорватия сыграла меньше всех в этой группе, при этом она имеет 9 очков за 3 матча и занимает 2-е место. Сегодня у «шашечных» есть шанс вплотную подобраться к Чехии, которая лидирует на 3 пункта впереди.

    Черногория проиграла чехам два раза подряд и отстает от хорватов на 3 очка. Конечно, гости приложат максимум усилий, чтобы попытаться набрать очки, однако сделать это будет непросто. Хорватия очень хорошо играет у себя дома.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Хорватия — фаворит букмекеров с коэффициентом 1.21, на ничью можно поставить с коэффициентом 6.75, на победу Черногории — за 16.0.

    • Эксперты LiveSport рассказали, стоит ли рассчитывать на крупную победу Хорватии в этом матче.

    • Искусственный интеллект считает, что Хорватия уверенно победит при счете 4:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Хорватия — Черногория смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Хорваты вновь забьют много голов?
  • Хорватия — Черногория. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Шотландия будет мчаться к победе
  • Беларусь — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры