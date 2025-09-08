8 сентября, группа L квалификации на чемпионат мира — сборныевстретятся на стадионе «Максимир» в Загребе. Начало в 21:45 мск.

Хорватия сыграла меньше всех в этой группе, при этом она имеет 9 очков за 3 матча и занимает 2-е место. Сегодня у «шашечных» есть шанс вплотную подобраться к Чехии, которая лидирует на 3 пункта впереди.

Черногория проиграла чехам два раза подряд и отстает от хорватов на 3 очка. Конечно, гости приложат максимум усилий, чтобы попытаться набрать очки, однако сделать это будет непросто. Хорватия очень хорошо играет у себя дома.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Хорватия — фаворит букмекеров с коэффициентом 1.21, на ничью можно поставить с коэффициентом 6.75, на победу Черногории — за 16.0.

Эксперты LiveSport рассказали, стоит ли рассчитывать на крупную победу Хорватии в этом матче.

Искусственный интеллект считает, что Хорватия уверенно победит при счете 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Хорватия — Черногория смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.