    Новосельцев: Иордания смотрелась намного интереснее Катара

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Катара Сборная Иордании
    Бывший защитник «Ростова» Иван Новосельцев высказался о матчах сборной России с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).

    Иван Новосельцев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Новосельцев

    «Было бы интереснее, если бы с Иорданией сыграл состав, который вышел сегодня, и наоборот.

    В таких условиях [в матче с Катаром] всё будет проходить, всё будет получаться, потому что соперник не оказывает такого давления, не заставляет так быстро принимать решения. Всё работает, классно, получалось комбинировать.

    Если взять какую‑нибудь среднюю сборную, которая стала бы нашим соперником, сложнее было бы наигрывать эти связки. Кто бы сегодня ни забивал, за всех игроков можно порадоваться, у каждого есть мотивация.

    Сегодня мы были намного выше уровнем. Хочется посмотреть нашу силу против другого соперника. Понятно, что мы сильнее [Катара], было бы странно, если бы сегодня проиграли. Я хочу понять уровень нашей сборной, как мы способны противостоять другим командам, более высокого уровня. Это для меня пока вопрос открытый.

    Иордания смотрелась намного интереснее, намного сильнее, даже как команда. Они были активнее, больше создавали, желания было больше, чем у сборной Катара, хотя они играют у себя дома. Можно было бы сослаться на погоду, но мы смотримся намного свежее и лучше во всём. Как будто [игроки сборной Катара] пришли на тренировку отработать низкий блок в обороне», — цитирует Новосельцева «Матч ТВ».

    В следующем матче сборной России в октябре в Волгограде сыграет против Ирана.

