ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матвей Кисляк и Данил КруговойОт стенки Батракова до пятки Сергеева: Катар не выдержал темпа России
  • 00:51
    • Алькарас победил Синнера и выиграл US Open
  • 00:00
    • Германия выиграла у Северной Ирландии, Словакия дожала Люксембург
  • 23:47
    • Испания поиздевалась над Турцией в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:41
    • Бельгия разбила Казахстан в квалификации ЧМ-2026
  • 21:23
    • Карпин: Показалось, что первый тайм был близок к идеалу
    Все новости спорта

    Германия выиграла у Северной Ирландии, Словакия дожала Люксембург

    Германия — Северная Ирландия: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Северной Ирландии Сборная Люксембурга Сборная Словакии
    В матче квалификации чемпионата мира сборная Германии в родных стенах победила команду Словакии (3:1).

    Флориан Вирц (сборная Германии)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флориан Вирц (сборная Германии)

    В составе победителей забивали Серж Гнабри, Надием Амири и Флориан Вирц. За гостей же забил Айзек Прайс.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа A
    Германия — Северная Ирландия 3:1
    Голы: 1:0 Серж Гнабри (7'), 1:1 Айзек Прайс (34'), 2:1 Надим Амири (69'), 3:1 Флориан Вирц (72') Германия: Оливер Бауман, Антонио Рюдигер (Жонатан Та, 82'), Вальдемар Антон, Робин Кох, Йозуа Киммих, Джейми Левелинг, Паскаль Грос (Леон Горецка, 66'), Давид Раум, Флориан Вирц, Серж Гнабри (Максимилиан Байер, 61'), Ник Вольтемаде (Надим Амири, 61') Северная Ирландия: Бэйли Пикок-Фаррел, Конор Брэдли, Оуэн Тоал (Руэри Макконвилл, 88'), Трай Хам, Айзек Прайс (Jamie McDonnell, 88'), Джастин Девенни, Алистер Маккэнн (Джордж Сэвилл, 76'), Шей Чарльз, Патрик Макнейр, Джейми Райд (Дион Чарльз, 70'), Ethan Galbraith (Каллум Маршалл, 76') Предупреждения: Антонио Рюдигер (26'), Ethan Galbraith (53'), Джастин Девенни (62'), Конор Брэдли (63'), Джордж Сэвилл (90')

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    В параллельной игре сборная Словакии на выезде одолела Люксембурга с результатом 1:0.

    Единственным голом в матче отметился Томаш Риго на 90-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа A
    Люксембург — Словакия 0:1
    Гол: 0:1 Томаш Риго (90') Люксембург: Антони Морис, Лоран Жанс, Энес Махмутович, Дирк Карлсон, Матиас Олесен (Enzo Duarte, 90'), Флориан Бонерт, Данель Синани, Леандро Баррейро Мартинс, Айман Дардари, Эдвин Муратович (Ивандро Боргес Санчес, 70'), Tomas Cruz (Оливье Тилл, 81') Словакия: Мартин Дубравка, Давид Ганцко, Милан Шкриньяр, Любомир Шатка (Адам Оберт, 46'), Норберт Дьёмбер, Давид Стрелец (Роберт Боженик, 66'), Ондрей Дуда (Ласло Бенеш, 77'), Станислав Лоботка, Матуш Беро, Лео Сауэр (Любомир Тупта, 89'), David Duris (Томаш Риго, 46') Предупреждения: Любомир Шатка (27'), Лоран Жанс (28'), Ондрей Дуда (56'), Милан Шкриньяр (69'), Энес Махмутович (78'), Данель Синани (90 + 3')

    После этих матчей в группе А лидирует Словакия (6 очков). Далее идет Северная Ирландия (3) и Германия (3).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игорь Ларионов огорчит бывшую команду
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Авангард» не отступится на домашнем льду
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Мексиканка подтвердит статус фаворитки?
  • Фуллана — Сарасуа. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фуллана — Сарасуа
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гибралтар — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Греция — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Косово — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры