Германия выиграла у Северной Ирландии, Словакия дожала Люксембург

Флориан Вирц (сборная Германии) Фото: globallookpress.com
В составе победителей забивали Серж Гнабри, Надием Амири и Флориан Вирц. За гостей же забил Айзек Прайс.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа A
Германия — Северная Ирландия 3:1
Голы: 1:0 Серж Гнабри (7'), 1:1 Айзек Прайс (34'), 2:1 Надим Амири (69'), 3:1 Флориан Вирц (72') Германия: Оливер Бауман, Антонио Рюдигер (Жонатан Та, 82'), Вальдемар Антон, Робин Кох, Йозуа Киммих, Джейми Левелинг, Паскаль Грос (Леон Горецка, 66'), Давид Раум, Флориан Вирц, Серж Гнабри (Максимилиан Байер, 61'), Ник Вольтемаде (Надим Амири, 61') Северная Ирландия: Бэйли Пикок-Фаррел, Конор Брэдли, Оуэн Тоал (Руэри Макконвилл, 88'), Трай Хам, Айзек Прайс (Jamie McDonnell, 88'), Джастин Девенни, Алистер Маккэнн (Джордж Сэвилл, 76'), Шей Чарльз, Патрик Макнейр, Джейми Райд (Дион Чарльз, 70'), Ethan Galbraith (Каллум Маршалл, 76') Предупреждения: Антонио Рюдигер (26'), Ethan Galbraith (53'), Джастин Девенни (62'), Конор Брэдли (63'), Джордж Сэвилл (90')
В параллельной игре сборная Словакии на выезде одолела Люксембурга с результатом 1:0.
Единственным голом в матче отметился Томаш Риго на 90-й минуте.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа A
Люксембург — Словакия 0:1
Гол: 0:1 Томаш Риго (90') Люксембург: Антони Морис, Лоран Жанс, Энес Махмутович, Дирк Карлсон, Матиас Олесен (Enzo Duarte, 90'), Флориан Бонерт, Данель Синани, Леандро Баррейро Мартинс, Айман Дардари, Эдвин Муратович (Ивандро Боргес Санчес, 70'), Tomas Cruz (Оливье Тилл, 81') Словакия: Мартин Дубравка, Давид Ганцко, Милан Шкриньяр, Любомир Шатка (Адам Оберт, 46'), Норберт Дьёмбер, Давид Стрелец (Роберт Боженик, 66'), Ондрей Дуда (Ласло Бенеш, 77'), Станислав Лоботка, Матуш Беро, Лео Сауэр (Любомир Тупта, 89'), David Duris (Томаш Риго, 46') Предупреждения: Любомир Шатка (27'), Лоран Жанс (28'), Ондрей Дуда (56'), Милан Шкриньяр (69'), Энес Махмутович (78'), Данель Синани (90 + 3')
После этих матчей в группе А лидирует Словакия (6 очков). Далее идет Северная Ирландия (3) и Германия (3).