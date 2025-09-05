Франция обыграла Украину в матче квалификации ЧМ-2026

Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции Фото: globallookpress.com
Франция одержала победу над Украиной со счетом 2:0.
У французской сборной голы записали на свой счет Майкл Олисе на 10-й минуте и Килиан Мбаппе на 82-й минуте.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа D
Украина — Франция 0:2
Голы: 0:1 Майкл Олисе (10'), 0:2 Килиан Мбаппе (82') Украина: Даниэль Бырлиджа, Ефим Конопля, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Александр Зинченко (Назар Волошин, 87'), Александр Зубков (Александр Евгеньевич Назаренко, 76'), Иван Калюжный, Георгий Судаков (Артем Бондаренко, 82'), Егор Ярмолюк (Олег Андреевич Очеретько, 82'), Алексей Гуцуляк, Артем Довбик (Владислав Ванат, 76') Франция: Мик Меньян, Лука Динь, Деотшанкюль Юпамекано, Ибраима Конате, Жюль Кунде (Мало Гюсто, 90'), Майкл Олисе (Магнес Аклиуше, 90'), Дезире Дуэ (Усман Дембеле, 46'), Ману Коне, Орельен Чуаэми, Килиан Мбаппе, Брэдли Баркола (Адриен Рабьо, 76')
Исландия разгромила Азербайджан со счетом 5:0.
Дублем у хозяев оформил Исак-Бергманн Йоуханнессон, отличившись на 47-й и 56-й минутах.
Еще по голу забили Виктор Паульссон на 45+2-й минуте, Альберт Гудмундссон на 67-й минуте и Кристиан Хлинссон на 73-й минуте.
Исландия — Азербайджан 5:0
Голы: 1:0 Виктор Паульссон (45 + 2'), 2:0 Isak Bergmann Johannesson (47'), 3:0 Isak Bergmann Johannesson (56'), 4:0 Альберт Гудмундссон (67'), 5:0 Кристиан Хлинссон (73') Исландия: Элиас Рабн Олафссон, Сверрир Ингасон, Даниэль Лео Гретарссон, Виктор Паульссон (Бьярки Бьяркасон, 78'), Стефан Тейтур Тордарсон (Брюньольфур Виллюмссон, 69'), Хакон-Арнар Харальдссон, Микаэль Эллертссон, Альберт Гудмундссон (Кристиан Хлинссон, 69'), Андри Гудьонсен (Даниэль Гудьонсен, 69'), Isak Bergmann Johannesson, Jon Dagur THorsteinsson (Микаэль Андерсон, 69') Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Элвин Джафаргулиев, Аббас Гусейнов (Qismat Aliyev, 72'), Бахлул Мустафазаде, Нериман Ахундзаде, Исмаил Иббрахимли (Ozan Kokcu, 55'), Эмин Махмудов (Anatoliy Nuriev, 62'), Махир Эмрели, Sabuhi Abdullazade, Rahman Dasdamirov (Турал Байрамов, 55'), Elvin Badalov (Джалал Гюсейнов, 62') Предупреждения: Rahman Dasdamirov (30'), Аббас Гусейнов (72'), Микаэль Эллертссон (84')
После 1-го тура в группе D Исландия занимает 1-е место (3 очка), а Франция — на 2-й позиции (3). Украина располагается на 3-й строчке (0), а Азербайджан — на последнем 4-м месте (0).