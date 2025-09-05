Италия провела уже два поединка, но при этом у нее только 3 очка. «Адзурра» проиграла на старте Норвегии, но затем победила Молдову.
Эстония сыграла 4 матча, выиграла в одном из них и потерпела 3 поражения. Обыграть удалось только Молдову.
Обе команды в 3 очках от второй позиции. Победитель может вплотную приблизиться к зоне плей-офф. Сможет ли Эстония создать Италии проблемы или хозяева без труда одержат победу?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что шансов у эстонцев нет — 1.05 на хозяев, 35.0 на гостей.
- Эксперты LiveSport ожидают, что у Италии не будет никаких проблем. Подробнее о ставках в прогнозе.
- Искусственный интеллект предсказывает победу Италии со счетом 2:1.
