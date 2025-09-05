21:45Словения — ШвецияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ДьекерешСловения — Швеция. Онлайн, прямая трансляция
  • 16:39
    • Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 16:01
    • Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 20:16
    • Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» в августе
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
    Все новости спорта

    Италия — Эстония: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Италии Футбол Италии Сборная Эстонии
    5 сентября в Бергамо сборная Италии сыграет с командой Эстонии в рамках квалификации на чемпионат мира. Старт поединка в 21:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Италия провела уже два поединка, но при этом у нее только 3 очка. «Адзурра» проиграла на старте Норвегии, но затем победила Молдову.

    Эстония сыграла 4 матча, выиграла в одном из них и потерпела 3 поражения. Обыграть удалось только Молдову.

    Обе команды в 3 очках от второй позиции. Победитель может вплотную приблизиться к зоне плей-офф. Сможет ли Эстония создать Италии проблемы или хозяева без труда одержат победу?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают, что шансов у эстонцев нет — 1.05 на хозяев, 35.0 на гостей.

    • Эксперты LiveSport ожидают, что у Италии не будет никаких проблем. Подробнее о ставках в прогнозе.

    • Искусственный интеллект предсказывает победу Италии со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Италия — Эстония смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли Исландия Азербайджан?
  • Исландия — Азербайджан. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Беларусь даст бой Греции в гостях?
  • Греция — Беларусь. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Неужели Джокович снова обыграет Алькараса?
  • Джокович — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 3.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.92
  • Прогноз на матч Джокович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры