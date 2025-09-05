Египет, Марокко и Сенегал одержали домашние победы

Завершились пять встреч квалификации ЧМ-2026 в африканской зоне

Египет на своем поле победил Эфиопию — 2:0.

Голами с пенальти отметились Мохамед Салах и Омар Мармуш.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка Египет — Эфиопия 2:0 Голы: 1:0 Мохамед Салах (пенальти) (41'), 2:0 Омар Мармуш (пенальти) (45 + 2') Египет: Мохамед Эль-Шенави, Мохамед Хани, Рами Рабиа, Мохамед Хамди, Мохамед Салах, Зизо (Ибрахим Адель, 63'), Омар Мармуш (Моханад Лашин, 63'), Трезеге Махмуд (Мостафа Мохамед, 79'), Осама Фейсал (Mahmoud Saber, 79'), Khaled Sobhi, Hamdi Fathy Эфиопия: Binyam Belay, Bereket Desta, Wogene Gezahegn, Canaan Markneh, Suleman Hamid (Chernet Gugsa, 73'), Yared Kassaye, Yared Baye, Ramkel James, Habtamu Tekeste (Hayder Sherefa, 46'), Asrat Tunjo (Ahmed Reshid, 73'), Abubeker Nura Предупреждения: Мохамед Собхи (36'), Suleman Hamid (38')

Египет с 19 очками занимает 1-е место, Эфиопия (6) — пятая.

Кот-д'Ивуар дома минимально переиграл Бурунди — 1:0.

Единственный гол в матче забил Вакун Байо на 3-й минуте встречи.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка Кот-д Ивуар — Бурунди 1:0 Гол: 1:0 Вакун Байо (3') Кот-д Ивуар: Яхья Фофана (Жан-Филипп Гбамин, 73'), Люк Зогбе, Одилон Коссуну, Эван Н'Дика, Гислейн Конан, Франк Кессье, Секо Фофана, Ибраим Сангаре (Кристофер Опери, 87'), Амад Диалло (Николя Пепе, 67'), Вакун Байо (Себастьен Аллер, 73'), Саймон Адингра (Парфе Гиагон, 67') Бурунди: Frederic Nsabiyumva, Bienvenue Kanakimana (Abdallah Sudi, 72'), Jean-Claude Girumugisha, Parfait Bizoza (Mokono Eldhino, 64'), Henry Msanga (Shassir Nahimana, 86'), Abedi Bigirimana (Richard Kirongozi, 72'), Marco Weymans, Christophe Nduwarugira, Claus Niyukuri, Akbar Muderi, Jonathan Nahimana Предупреждения: Франк Кессье (34'), Parfait Bizoza (35'), Амад Диалло (58')

Ивуарийцы возглавляют группу с 19 очками, Бурунди на 3-й строчке с 10 баллами.

Мавритания также при своих фанатах обыграла Того — 2:0.

Папа Яде и Али Абед отличились в составе победителей.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка Мавритания — Того 2:0 Голы: 1:0 Папа Ндиага Яд (13'), 2:0 Али Абейд (68') Мавритания: Ламин Ба, Али Абейд, Амар Сиди Буна, Абубакари Койта, Папа Ндиага Яд, Abderrahmane Sarr, Nouh Mohamed El Abd, Demine Saleck, Bodda Mouhsine, Maata Magassa (Бакари Камара, 71'), Beyatt Lekweiry Того: Даконам Ортега Дьене, Кевин Бома, Садик Фофана, Эммануэль Хакман, Лаба Коджо (Ismail Ouro-Agoro, 75'), Ауэк Денки, Коджо Азиангбе, Karim Dermane, Thibault Klidje, Augustin Drakpe (Steven Nador, 46'), Steven Mensah Предупреждения: Steven Nador (46'), Maata Magassa (49')

Мавритания поднялась на 4-е место в группе с 5 баллами, Того с 4 очками теперь на 5-й строчке в группе.

Сенегал дома переиграл Судан — 2:0.

Калиду Кулибали и Папе Сарр своими голами обеспечили уверенную победу «львам Теранги»

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка Сенегал — Судан 2:0 Голы: 1:0 Калиду Кулибали (14'), 2:0 Папе Сарр (41') Сенегал: Эдуард Менди, Калиду Кулибали, Мусса Ньякат (Абдулайе Сек, 59'), Папе Сарр (Пате Сисс, 73'), Пап Гуй, Абиб Диарра (Ламин Камара, 59'), Крепин Дьятта, Илиман Ндиайе (Шейх Сабали, 83'), Булайе Диа (Николас Джексон, 83'), Садио Мане, Malick Diouf Судан: Altayeb Abaker, Mo Eisa, Abo Eisa (Al Jezoli Nouh, 77'), Salaheldin Adil (Mohamed Al-Rasheed Mahamoud Shambaly, 77'), Abdelrahman Ali (Musa Hussein, 46'), Walieldin Khidir, Bakhit Khamis, Mustafa Karshom, Mohamed Ering, Yaser Boshara, Mohamed Abooja Предупреждения: Булайе Диа (62'), Bakhit Khamis (79')

Сенегал с 15 очками на 2-м месте в группе, Судан (12) — на 3-й строчке.

Марокко разгромил при своих болельщиках Нигер — 5:0.

Дублем отметился Исмаэль Сайбари, еще по голу на счету Аюба Эль-Кааби, Хамзы Игамане и Аззедина Оунахи.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка Марокко — Нигер 5:0 Голы: 1:0 Исмаэль Сайбари (29'), 2:0 Исмаэль Сайбари (38'), 3:0 Айюб Эль-Кааби (51'), 4:0 Хамза Игаман (69'), 5:0 Аззедин Унаи (85') Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Наиф Агер, Адам Масина, Браим Диас (Чемсдин Талби, 77'), Нейл Эль-Айнауи, Софьян Амрабат, Исмаэль Сайбари (Аззедин Унаи, 77'), Элисс Бен-Сегир (Билаль эль-Ханнус, 66'), Айюб Эль-Кааби (Хамза Игаман, 66'), Youssef Belammari (Суфьян Эль-Каруани, 67') Нигер: Али Мохамед (Boubacar Djibrill Goumey, 63'), Даниэль Соса (Ibrahim Harouna, 78'), Abdoul-Latif Goumey, Victorien Adebayor, Amadou Sabo (Ousseini Badamassi, 46'), Youssouf Oumarou, Abdel Rahim Alhassane Bonkano, Phillipe Bouye (Boureima Katakore, 64'), Oumar Sako, Aboubacar Camara, Mahamadou Tanja Предупреждения: Abdoul-Latif Goumey (14'), Ousseini Badamassi (89') Удаление: Abdoul-Latif Goumey (26')

Марокканцы лидируют в своей группе с 18 очками, нигерцы с 6 баллами расположились на 4-й строчке.