Флориан Вирц объяснил, почему перешел в «Ливерпуль»

Полузащитникрассказал о причинах своего выбора в пользу мерсисайдского клуба, отказавшись от предложения мюнхенской

«Я всегда думал, что для следующего шага у меня будет возможность сделать выбор в пользу того места, где я действительно хочу быть. Так и получилось. Поэтому я не торопился с выбором. Но это решение, которое я принял со всей убеждённостью в его правильности, и я счастлив, что так вышло», — приводит слова футболиста немецкое онлайн-издание Kicker.

Флориан перешел в «Ливерпуль» в это летнее трансферное окно из «Байера», установив рекордный трансфер для английского клуба — сумма сделки составила около 125 миллионов евро плюс бонусы.

В сезоне 2024/25 за «Байер» Флориан забил 16 голов и сделал 15 результативных передач в 45 матчах.