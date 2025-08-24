ПерерывСочи — БалтикаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Талалаев«Сочи» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:25
    • «МЮ» упустил победу в матче с «Фулхэмом»
  • 19:26
    • ЦСКА одержал уверенную победу над «Акроном» в матче РПЛ
  • 16:52
    • «Краснодар» в гостях разгромил «Крылья Советов»
  • 20:18
    • «Тулуза», «Страсбург» и «Ланс» выиграли сво матчи в Лиге 1
  • 20:10
    • «Осасуна» победила «Валенсию» в Ла Лиге
    Все новости спорта

    «Осасуна» победила «Валенсию» в Ла Лиге

    «Осасуна» — «Валенсия»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Осасуна Валенсия
    Во втором туре испанской Ла Лиги «Осасуна» дома переиграла «Валенсию» со счетом 1:0.

    Анте Будимир
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анте Будимир

    Автором единственного гола стал хорватский нападающий Анте Будимир на 9-й минуте

    С 22-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Хосе Гайи.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Осасуна — Валенсия 1:0
    Гол: 1:0 Анте Будимир (9') Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена, Хуан Крус, Мойсес Гомес (Асьер Осамбела, 84'), Лукас Торро (Хорхе Эррандо, 78'), Аймар Орос (Рауль Гарсия, 78'), Хон Монкайола, Анте Будимир, Виктор Муньос (Рубен Гарсия, 62') Валенсия: Диего Лопес, Хулен Агирресабала, Хосе Луис Гайя, Хосе Копете (Уго Дуро, 78'), Сесар Таррега, Димитри Фулкье, Даниэль Раба (Хесус Васкес Алькальде, 26'), Пепелу (Батист Сантамария, 78'), Арно Данжума, Хави Герра (Филип Угринич, 67'), Луис Риоха (Муктар Дьякаби, 67') Предупреждения: Лукас Торро (45'), Сесар Таррега (74'), Валентен Розье (80') Удаление: Хосе Луис Гайя (22')

    Сеййчас «Осасуна» с 3 очками на 10-м месте, а «Валенсия» (1) — 14-я.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» не испытает проблем с «Овьедо»?
  • «Овьедо» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Парма» создаст трудности «Ювентусу»?
  • «Ювентус» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Лилль» и «Монако» устроят фестиваль забитых голов?
  • «Лилль» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Овьедо — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Севилья — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.57
  • Прогноз на матч Семенистая — Стирнс
  • Теннис
  • Завтра в 23:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры