«Осасуна» победила «Валенсию» в Ла Лиге

Анте Будимир Фото: globallookpress.com
Автором единственного гола стал хорватский нападающий Анте Будимир на 9-й минуте
С 22-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Хосе Гайи.
Календарь и таблица испанской Примеры
Футбол. Испания. Ла Лига
Осасуна — Валенсия 1:0
Гол: 1:0 Анте Будимир (9') Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена, Хуан Крус, Мойсес Гомес (Асьер Осамбела, 84'), Лукас Торро (Хорхе Эррандо, 78'), Аймар Орос (Рауль Гарсия, 78'), Хон Монкайола, Анте Будимир, Виктор Муньос (Рубен Гарсия, 62') Валенсия: Диего Лопес, Хулен Агирресабала, Хосе Луис Гайя, Хосе Копете (Уго Дуро, 78'), Сесар Таррега, Димитри Фулкье, Даниэль Раба (Хесус Васкес Алькальде, 26'), Пепелу (Батист Сантамария, 78'), Арно Данжума, Хави Герра (Филип Угринич, 67'), Луис Риоха (Муктар Дьякаби, 67') Предупреждения: Лукас Торро (45'), Сесар Таррега (74'), Валентен Розье (80') Удаление: Хосе Луис Гайя (22')
Сеййчас «Осасуна» с 3 очками на 10-м месте, а «Валенсия» (1) — 14-я.