    «Текстильщик» вышел в следующий раунд Кубка России

    «Текстильщик» — «Тверь»: счет матча 0:0, обзор голов

    Фонбет Кубок России Футбол России Текстильщик Иваново
    «Текстильщик» на своем поле одержал победу над «Тверью» в матче 2-го раунда Пути регионов Кубка России — 0:0, 5:4 по пенальти.

    ФК «Текстильщик»
    ФК «Текстильщик»

    За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми мячами. В послематчевых пенальти «Тверь» допустила единственный промах, а хозяева все свои попытки реализовали.

    Футбол. Россия. Кубок
    Текстильщик Иваново — Тверь 1:0
    Голы: : Алексей Ионов (пенальти) (1'), : Муслим Бамматгереев (пенальти) (1'), : Korneev V. (пенальти) (2'), : Максим Поляков (пенальти) (2'), : Pankov E. A. (пенальти) (3'), : Владимир Азаров (пенальти) (3'), : (пенальти) (4'), : (пенальти) (5'), : (пенальти) (5')

    В следующем раунде «Текстильщик» сыграет против вологодского «Динамо».

    Рекомендуем букмекеров
    
    
