«Текстильщик» вышел в следующий раунд Кубка России

на своем поле одержал победу надв матче 2-го раунда Пути регионов Кубка России — 0:0, 5:4 по пенальти.

За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми мячами. В послематчевых пенальти «Тверь» допустила единственный промах, а хозяева все свои попытки реализовали.

Футбол. Россия. Кубок Текстильщик Иваново — Тверь 1:0 Голы: : Алексей Ионов (пенальти) (1'), : Муслим Бамматгереев (пенальти) (1'), : Korneev V. (пенальти) (2'), : Максим Поляков (пенальти) (2'), : Pankov E. A. (пенальти) (3'), : Владимир Азаров (пенальти) (3'), : (пенальти) (4'), : (пенальти) (5'), : (пенальти) (5')

В следующем раунде «Текстильщик» сыграет против вологодского «Динамо».