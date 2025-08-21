«Текстильщик» вышел в следующий раунд Кубка России

ФК «Текстильщик» Фото: globallookpress.com
За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми мячами. В послематчевых пенальти «Тверь» допустила единственный промах, а хозяева все свои попытки реализовали.
Футбол. Россия. Кубок
Текстильщик Иваново — Тверь 1:0
Голы: : Алексей Ионов (пенальти) (1'), : Муслим Бамматгереев (пенальти) (1'), : Korneev V. (пенальти) (2'), : Максим Поляков (пенальти) (2'), : Pankov E. A. (пенальти) (3'), : Владимир Азаров (пенальти) (3'), : (пенальти) (4'), : (пенальти) (5'), : (пенальти) (5')
В следующем раунде «Текстильщик» сыграет против вологодского «Динамо».