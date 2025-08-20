ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Реал» начал сезон с вязкой победы над «Осасуной»: Мбаппе всё решил с пенальти
  • 10:02
    • ЦСКА объявил о переходе Жоао Виктора
  • 08:38
    • Источник: ЦСКА подпишет контракт с Бельтраном
  • 00:00
    • «Реал» обыграл «Осасуну» благодаря голу Мбаппе с пенальти
  • 00:00
    • «Пафос», «Брюгге» и «Карабах» выиграли гостевые матчи в квалификации Лиги чемпионов
  • 17:13
    • Самошников стал игроком «Спартака»
    Все новости спорта

    Трансфер Нкунку в «Баварию» на грани срыва

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Трансферы Бундеслига Футбол Германии Бавария АПЛ Футбол Англии Челси
    Переход игрока «Челси» Кристофера Нкунку в «Баварию» приостановлен, сообщает The Guardian.

    Кристофер Нкунку
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристофер Нкунку

    По информации источника, из-за проблем с переходом 27-летнего француза «синие» пока не может оформить трансфер полузащитника «Лейпцига» Хави Симонса., который является приоритетным вариантом для лондонцев.

  • Трансферный дайджест. 12 — 18 августа
  • «Зенит» зовет Кастельяноса, «Ман Сити» намерен избавиться от Эдерсона, Гасперини мечтает о Бэйли
  • 18/08/2025

    • В прошлом сезоне Нкунку забил 15 голов и отдал 5 голевых передач в 48 матчах. Его контракт действует до лета 2029 года. Симонс провел 33 встречи, забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач. По данным Transfermarkt цена голландца сейчас 70 миллионов евро.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Селтик» добьется успеха в домашней игре ЛЧ?
  • «Селтик» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Много голов не ждем
  • «Фенербахче» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Нас ожидает равный матч
  • «Базель» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фенербахче — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Базель — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Космос — 2DROTS
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Баэс — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Навоне
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Муньяр
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Диалло — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры