Трансфер Нкунку в «Баварию» на грани срыва

Переход игрока «Челси»приостановлен, сообщает The Guardian.

По информации источника, из-за проблем с переходом 27-летнего француза «синие» пока не может оформить трансфер полузащитника «Лейпцига» Хави Симонса., который является приоритетным вариантом для лондонцев.

В прошлом сезоне Нкунку забил 15 голов и отдал 5 голевых передач в 48 матчах. Его контракт действует до лета 2029 года. Симонс провел 33 встречи, забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач. По данным Transfermarkt цена голландца сейчас 70 миллионов евро.