Руни раскритиковал Исака

Экс-наставник «Плимута»отреагировал на ситуацию с форвардом. Нападающий «Ньюкасла» отказался выступать за клуб и настаивает на своём трансфере.

«Отказ тренироваться значительно усложнит его возвращение на поле. Здесь вопрос доверия — он движется по неправильному пути. Может, ему плохо советуют… Клуб, который пытается его подписать, в этом случае "Ливерпуль", должен задуматься: тот ли это игрок, которого они хотят?

Когда я в своё время просил об уходе, то никогда не отказывался тренироваться или играть.

Сегодня игроки отдают всё за клуб и болельщиков, а мы видим другого футболиста, который отказывается выходить на поле, имея ещё три года контракта и зарплату более 100 тысяч фунтов в неделю. Так нельзя делать», — приводит слова Руни Tuttomercatoweb.