    Миодраг БожовичМиодраг Божович: В матче с «Зенитом» был спартаковский футбол, который все так хотели видеть
  • 07:53
    • Свёнтек выиграла турнир в Цинциннати
  • 08:57
    • «Галатасарай» нацелен подписать Кисляка
  • 22:50
    • Алькарас — триумфатор «Мастерса» в Цинциннати, Синнер снялся по ходу первого сета
  • 21:59
    • «Пари НН» уверенно обыграл «Динамо» Мх в РПЛ
  • 16:17
    • «Фиорентина»: В клубе есть предложения от ЦСКА и «Зенита» по Бельтрану
    Руни раскритиковал Исака

    Футбол Футбол Англии Ливерпуль Ньюкасл Трансферы
    Экс-наставник «Плимута» Уэйн Руни отреагировал на ситуацию с форвардом Александром Исаком. Нападающий «Ньюкасла» отказался выступать за клуб и настаивает на своём трансфере.

    Уэйн Руни
    Уэйн Руни

    «Отказ тренироваться значительно усложнит его возвращение на поле. Здесь вопрос доверия — он движется по неправильному пути. Может, ему плохо советуют… Клуб, который пытается его подписать, в этом случае "Ливерпуль", должен задуматься: тот ли это игрок, которого они хотят?

    Когда я в своё время просил об уходе, то никогда не отказывался тренироваться или играть.

    Сегодня игроки отдают всё за клуб и болельщиков, а мы видим другого футболиста, который отказывается выходить на поле, имея ещё три года контракта и зарплату более 100 тысяч фунтов в неделю. Так нельзя делать», — приводит слова Руни Tuttomercatoweb.

