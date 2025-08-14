2-й таймАрарат — Спарта ПрагаОнлайн
    Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна«Арарат» — «Спарта Прага». Онлайн, прямая трансляция
    «Брага» — «Клуж»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Португалия Брага Клуж Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Португальская «Брага» и румынский «Клуж» встретятся в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Начало игры в 21:30 мск.

    «Брага» пока что ведет в счете 2:1. Она ближе к финальному раунду, чем соперник, который со скрипом прошел в третий раунд и проиграл уже второй матч подряд.

    Португальцы в хорошей форме. С начала сезона они провели 4 матча, 3 из которых выиграли. Дома клуб не проигрывает с 29 декабря. Продлит ли он свою серию?

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают, что продлит. Ставки на победу в матче принимаются с коэффициентами 1.37 и 8.10.

    • Эксперты LiveSport считают, что в Португалии обойдется без сенсации.

    • Искусственный интеллект предсказывает мировую с итоговым результатом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Брага» — «Клуж» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

