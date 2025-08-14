«Брага» пока что ведет в счете 2:1. Она ближе к финальному раунду, чем соперник, который со скрипом прошел в третий раунд и проиграл уже второй матч подряд.
Португальцы в хорошей форме. С начала сезона они провели 4 матча, 3 из которых выиграли. Дома клуб не проигрывает с 29 декабря. Продлит ли он свою серию?
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что продлит. Ставки на победу в матче принимаются с коэффициентами 1.37 и 8.10.
- Эксперты LiveSport считают, что в Португалии обойдется без сенсации.
- Искусственный интеллект предсказывает мировую с итоговым результатом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брага» — «Клуж» смотрите на LiveCup.Run.
