«Арарат» — «Спарта Прага». Онлайн, прямая трансляция

В четверг, 14 августа, «Арарат-Армения» примет пражскую «Спарту» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Лига конференций. Квалификация Арарат-Армения — Спарта П 0:0 Арарат-Армения: Жоау Кейруш, Камо Оганесян, Жираир Шагоян, Bruno Pinto, Jose Julio, Alexandros Malis, Edgar Grigoryan, Karen Muradyan, Juan Balanta, Matthew Gbomadu, Joao Marcos Lima Candido Спарта П: Петер Виндаль, Павел Кадержабек, Патрик Выдра, Лукаш Гараслин, Матей Ринеш, Магнус Кофод Андерсен, Лукаш Садилек, Альбион Рахмани, Kevin Prince Milla, Emmanuel Uchenna, Adam Sevinsky

Ход игры

18' Ещё пару угловых подала «Спарта», не получилось создать угроз воротам «Арарата», всё закончилось фолом в атаке.

17' Жоау Кейрош в чистом, но жёстком подкате сбил Ррахмани, корчится от боли нападающий «Спарты» лёжа на газоне.

16' Ррахмани был с мячом вблизи штрафной площади «Арарата», буквально в одном пасе от того чтобы создать опасность воротам хозяев, но ошибся в передаче он.

14' Гбомаду нарушил правила в атаке, завалив защитника гостей.

13' В спокойном темпе проходит игра.

10' Шагоян пытался совершить проход по левому флангу атаки «Арарата», но запутался и упустил мяч за лицевую линию.

9' Теперь уже угловой у ворот «Спарты». Долгие приготовления, в итоге Гбомаду пробил, заблокировали защитники.

8' Удаётся нанести удар в сторону ворот после подачи углового, Ученна пробил, но сильно выше ворот мяч пошёл.

7' Угловой зарабатывает «Спарта».

6' Больше на первых минутах контролируют мяч гости, «Арарат» пробует прессинговать.

5' Атака чехов уже во второй раз заканчивается офсайдом на первых минутах матча.

4' «Спарта» контролирует мяч, успокаивая пыл хозяев.

2' Идут игроки «Арарата» активно вперёд, нужно им отыгрывать 3 мяча отставания.

1' «Арарат» начал с центра поля, поехали!

До матча

18:56 Команды выходят на поле! Скоро матч начнётся!

18:55 Матч пройдет на тренировочном поле «Арарата» вмещающем всего 1500 зрителей.

18:50 На термометре 28 градусов в Ереване, осадков не ожидается.

18:40 Главный арбитр матча Йован Качевски из Македонии.

Стартовые составы команд

«Арарат-Армения»: Бруну Пинту, Оганесян, Буэно, Малис, Григорян, Мурадян, Жоау Кейрош, Баланта, Гбомаду, Жоао Маркос, Шагоян.

«Спарта»: Виндаль, Выдра, Шевински, Ученна, Кадержабек, Садилек, Кофод, Рынеш, Ррахмани, Милла, Гараслин.

«Арарат-Армения»

«Арарат-Армения» стартовала в новом сезоне чемпионата Армении. В первом туре внутреннего первенства участник Лиги конференций разошёлся миром с клубом «Ван» (0:0). В Лиге конференций «Арарат-Армения» стартовала со второго квалификационного раунда, на этой стадии армяне нанесли поражение румынскому коллективу «Университатя Клуж» (0:0 — дома, 2:1 — в гостях). В третьем раунде еврокубка армянский коллектив потерпел крупное поражение от пражской «Спарты» (1:4).

В последних пяти матчах «Арарат-Армения» одержала две победы, сыграла два матча вничью и потерпела одно поражение. Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

«Спарта»

«Спарта» делит первое место со «Славией» в чемпионате Чехии, набрав 10 очков. В 4 туре турнира «Спарта» с минимальным счетом обыграла «Сигму» (1:0). «Спарта» стартовала в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии чехи переиграли «Актобе» из Казахстана (4:0 — дома, 1:2 — в гостях). В третьем раунде Лиги конференций пражане разгромили «Арарат-Армению» (4:1).

«Спарта» выдаёт победную серию из пяти матчей. Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

