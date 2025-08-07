Ван Перси сильнее Моуринью: «Фейеноорд» прибил «Фенербахе» на последней минуте

На фоне тренерского противостояния Робина ван Перси и Жозе Моуринью «Фейеноорд» одержал волевую победу в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:1. Победный мяч был забит в компенсированное время, и теперь стамбульскому клубу придётся отыгрываться дома под давлением 50-тысячной публики и ожиданий.
Контроль и энергия хозяев
С первых минут хозяева взяли мяч под контроль. Ван Перси выставил обновлённую линию обороны: с центраками Ватанабэ и Ахмедходжичем и левым защитником Босом, подписанными буквально накануне. Несмотря на перестройки, «Фейеноорд» действовал слаженно и энергично.
Новоиспечённый капитан Сем Стейн вел игру — уже на 17-й минуте его удар с углового был вынесен с линии, а спустя мгновение случился гол: Квинтен Тимбер технично обыграл Фреда, пробил — и мяч после рикошета от Мюлдюра срикошетил в ближний угол. 1:0.
«Фейеноорд» продолжил владеть инициативой: Хадж Мусса едва не удвоил счёт точным ударом в дальний угол, а под занавес тайма Стейн исполнил опасный штрафной — мяч лишь скользнул по верху сетки.
«Фенербахче» выглядел тяжеловато. Команда Моуринью теряла мяч под прессингом, допускала ошибки в простых ситуациях и до перерыва лишь раз по-настоящему побеспокоила вратаря: Арчи Браун получил шанс после отскока — Тимон Велленройтер отразил удар ногой. В добавленное время Кахведжи не хватило сантиметров, чтобы сравнять счёт — офсайд.
Ответ «Фенербахче» и драма в концовке
Во втором тайме турки вышли заряженными. Шиманский и Эн-Несири активно искали моменты, а с выходом Дюрана и Нельсона Семеду у гостей появился нужный объём. Однако в финальной стадии по-прежнему всё рушилось. Лишь на 86-й минуте счёт сравнялся — после неудачного выноса Ахмедходжича мяч отскочил к Софьяну Амрабату, и марокканец пушечным ударом под перекладину сравнял счёт.
Казалось, матч завершится ничьей, но у «Фейеноорда» были другие планы. На первой компенсированной минуте левый защитник Джордан Бос, один из героев вечера, подал в штрафную, и Анис Хадж Мусса вколотил мяч в дальний угол головой. 2:1 — «Де Кёйп» буквально взорвался от эмоций.
Перед матчем в аду
Победа стала шестой подряд для «Фейеноорда» в матчах против Моуринью на своём поле, но теперь нужно будет выдержать «ад» в Стамбуле. Ответная игра пройдёт 12 августа на переполненном стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Победитель пары сыграет в раунде плей-офф с «Бенфикой» или «Ниццей», а проигравший отправится в Лигу Европы.
Команда ван Перси показала зрелость, характер и готовность к большим матчам, несмотря на перестройку и новые лица в составе. А вот «Фенербахче» вновь продемонстрировал уязвимость в атаке — уход Джеко и Тадича всё ещё не компенсирован. У Моуринью остаётся одна неделя, чтобы не позволить амбициозному проекту рассыпаться ещё до группового этапа.