    Ван Перси сильнее Моуринью: «Фейеноорд» прибил «Фенербахе» на последней минуте

    Хадж Мусса вырвал победу для голландцев

    Лига чемпионов
    Игроки Фейеноорда празднуют победу
    Игроки Фейеноорда празднуют победу
    Команда Робина ван Перси сделала первый шаг к раунду плей-офф Лиги чемпионов, но в драматичном матче с «Фенербахче» всё ещё впереди. «Фейеноорд» сделал хороший шаг к еврокубковой мечте, но голландцам предстоит адский выезд в Стамбул.
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Фейеноорд — Фенербахче 2:1
    Голы: 1:0 Квинтен Тимбер (19'), 1:1 Софьян Амрабат (86'), 2:1 Анис Хадж-Мусса (90 + 1') Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Джордан Лотомба (Дживайро Рид, 77'), Цуёси Ватанабэ, Джордан Бос, Сем Стейн, Хван Ин Бём (Уссама Таргаллин, 84'), Квинтен Тимбер (Gaoussou Diarra, 61'), Анис Хадж-Мусса, Аясэ Уэда (Каспер Тенгстедт, 77'), Лео Сауэр (Лучано Валенте, 61'), Anel Ahmedhodzic Фенербахче: Ирфан Джан Эгрибаят, Арчи Браун, Джейден Остерволде, Милан Шкриньяр, Мерт Мюльдюр, Ирфан Кавечи (Нелсон Семеду, 58'), Фред (Бартуг Эльмаз, 77'), Софьян Амрабат, Себастьян Шиманьски, Огуз Айдын (Джон Дуран, 58'), Юссеф Эн-Несири (Дженк Тосун, 84') Предупреждение: Джордан Бос (83')

    На фоне тренерского противостояния Робина ван Перси и Жозе Моуринью «Фейеноорд» одержал волевую победу в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:1. Победный мяч был забит в компенсированное время, и теперь стамбульскому клубу придётся отыгрываться дома под давлением 50-тысячной публики и ожиданий.

    Робин ван Перси
    globallookpress.com

    Контроль и энергия хозяев

    С первых минут хозяева взяли мяч под контроль. Ван Перси выставил обновлённую линию обороны: с центраками Ватанабэ и Ахмедходжичем и левым защитником Босом, подписанными буквально накануне. Несмотря на перестройки, «Фейеноорд» действовал слаженно и энергично.

    Новоиспечённый капитан Сем Стейн вел игру — уже на 17-й минуте его удар с углового был вынесен с линии, а спустя мгновение случился гол: Квинтен Тимбер технично обыграл Фреда, пробил — и мяч после рикошета от Мюлдюра срикошетил в ближний угол. 1:0.

    Квинтен Тимбер
    globallookpress.com

    «Фейеноорд» продолжил владеть инициативой: Хадж Мусса едва не удвоил счёт точным ударом в дальний угол, а под занавес тайма Стейн исполнил опасный штрафной — мяч лишь скользнул по верху сетки.

    «Фенербахче» выглядел тяжеловато. Команда Моуринью теряла мяч под прессингом, допускала ошибки в простых ситуациях и до перерыва лишь раз по-настоящему побеспокоила вратаря: Арчи Браун получил шанс после отскока — Тимон Велленройтер отразил удар ногой. В добавленное время Кахведжи не хватило сантиметров, чтобы сравнять счёт — офсайд.

    Жозе Моуринью
    globallookpress.com

    Ответ «Фенербахче» и драма в концовке

    Во втором тайме турки вышли заряженными. Шиманский и Эн-Несири активно искали моменты, а с выходом Дюрана и Нельсона Семеду у гостей появился нужный объём. Однако в финальной стадии по-прежнему всё рушилось. Лишь на 86-й минуте счёт сравнялся — после неудачного выноса Ахмедходжича мяч отскочил к Софьяну Амрабату, и марокканец пушечным ударом под перекладину сравнял счёт.

    Игроки Фенербахче празднуют гол
    globallookpress.com

    Казалось, матч завершится ничьей, но у «Фейеноорда» были другие планы. На первой компенсированной минуте левый защитник Джордан Бос, один из героев вечера, подал в штрафную, и Анис Хадж Мусса вколотил мяч в дальний угол головой. 2:1 — «Де Кёйп» буквально взорвался от эмоций.

    Игроки Фейеноорда празднуют победный гол
    globallookpress.com

    Перед матчем в аду

    Победа стала шестой подряд для «Фейеноорда» в матчах против Моуринью на своём поле, но теперь нужно будет выдержать «ад» в Стамбуле. Ответная игра пройдёт 12 августа на переполненном стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Победитель пары сыграет в раунде плей-офф с «Бенфикой» или «Ниццей», а проигравший отправится в Лигу Европы.

    Команда ван Перси показала зрелость, характер и готовность к большим матчам, несмотря на перестройку и новые лица в составе. А вот «Фенербахче» вновь продемонстрировал уязвимость в атаке — уход Джеко и Тадича всё ещё не компенсирован. У Моуринью остаётся одна неделя, чтобы не позволить амбициозному проекту рассыпаться ещё до группового этапа.

