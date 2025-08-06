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    Мостовой: Саламычу удачи, чтобы реабилитироваться за последние неудачные годы

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Я не понимал, как "Ахмат" из четырёх матчей на старте сезона не выиграл ни одного, ведь клуб хорошо укрепил состав. Но когда убрали Сторожука, всё стало понятно.

    Что касается назначения Черчесова, после того как у него не получилось в сборной Казахстана, где он устанавливал "рекорды", желаю Саламычу удачи, чтобы реабилитироваться за последние неудачные годы», — сказал Мостовой Чемпионату.

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    • Напомним, что 6-го августа пресс-служба «Ахмата» объявила о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды. После 3-х туров в РПЛ грозненцы занимают 13-е место в таблице без набранных баллов.

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