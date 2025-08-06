Чернов продолжит карьеру в «Крыльях Советов»

Защитник московского «Спартака»заявил, что покинет столичный клуб. Футболист будет выступать за самарские «Крылья Советов».

«В Самару возвращаюсь с хорошими чувствами. Я хочу играть. Для меня очень важно показывать свой класс на поле, а не просиживать на лавке и тренироваться в одиночку на отдельном поле. Хочется приносить пользу команде, тем более "Крылья" — практически родной клуб.

С Магомедом Адиевым раньше не был знаком. У ребят поспрашивал немного о нём. Хочется уже поскорее понять, во что и как играет команда, чем буду полезен.

Один диалог у нас уже был. Для меня было важно узнать, как он отнесётся к моему приходу, понять его видение. Всё, что он сказал, меня более чем устроило. Хотелось бы хорошо провести время в Самаре и как можно выше залезть», — сказал Чернов «Чемпионату».

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Текущий контракт Чернова со «Спартаком» истекает в конце 2026 года.