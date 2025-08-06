Венгр Мате войдет в тренерский штаб Черчесова в «Ахмате»

Венгерский специалистстанет частью тренерского штабав грозненском. Об этом сообщил «Чемпионат»

Ранее Мате уже сотрудничал с Черчесовым в венгерском «Ференцвароше». По имеющейся информации, экс-наставник сборной России подпишет с «Ахматом» контракт сроком на три года.

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе 2025 года. До этого он тренировал «Ференцварош», польскую «Легию», московские «Спартак» и «Динамо», а также «Амкар» и «Терек» — предшественник нынешнего «Ахмата».

5 августа клуб из Грозного объявил об уходе Александра Сторожука с должности главного тренера.