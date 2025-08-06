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    «2Drots» — «Торпедо-Владимир». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 1/256 финала Кубка России «2Drots» — «Торпедо-Владимир»

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    «2Drots» — «Торпедо-Владимир». Онлайн, прямая трансляция
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    В среду, 6 августа, состоится матч 1/256 финала Кубка России, в котором «2Drots» примет «Торпедо-Владимир». Начало игры —20:15. За ходом встречи можно следить в нашей-онлайн трансляции.

    Ход матча

    19' Фол. Торпедо фолит, погранично с жёлтой карточкой.

    18' Евтушенко ошибается рядом со своей штрафной, но сам исрпавляется.

    16' Неплохой момент после подачи со штрафного. Но мяч, после удара головой пролетел выше ворот.

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    15' Первый фол у 2DROTS. Пока что без карточки.

    12' Пока что игра на стороне Торпедо. Опасный удар после прохода Сиротова, но выше ворот.

    10' Первый опасный момент у ворот 2DROTS. И первый угловой.

    5' Торпедо активно прессингует, пока что голевых моментов, но прессинг ощутим.

    1' Поехали! Матч начался!

    Перед матчем

    «2DROTS»

    После неудачного выступления в кубке «МФЛ», коллективу Дмитрий Кузнецова, предстоит новое испытание в матче с «Торпедо» Владимир.

    «2DROTS» только начинает свой путь в кубке, при этом команда не редко играет с профессионалами. Месяц назад команда проиграла «Динамо» 0:3.

    Среди любительских команд «Амкал» уже прошёл первую стадию, смогут ли «Самураи» также порадовать своих болельщиков. Кстати, чуть ранее команды уже встречались, где не смогли выявить победителя, матч закончился со счётом 2:2.

    В прошедшем сезоне «МФЛ», «2DROTS», увы, не смогли пройти дальше 1/8. Для такой команды проход в следующую стадию кубка России станет новым глотком воздуха. Благо у команды есть потенциал в атаке и запас качественных игроков на скамейке, засчёт чего ожидаем от команды атакующий футбол и не скучные 0:0 на табло.

    Дополнительным мотиватором станет то, что «2DROTS» и «Торпедо» из Владимира никогда прежде не проводили личных встреч. Предстоящее противостояние станет дебютным в истории очного соперничества команд.

    «Торпедо» Владимир

    В отличие от своих споерников, команда Аслана Засеева уже находится на экваторе чемпионата «ФНЛ» второй лиги. После 20 матчей команда идёт на 12 месте во второй группе но имеет не самую приятную статистику. В 5 последних матчах у команды 4 ничьи и 1 победа. Причем «Торпедо» Владимир на 3 зачетных балла опережает зону вылета.

    Похоже новому тренеру удалось навести порядок в защитных редутах. Команда показывает солидную игру в обороне пропустив лишь 4 мяча в 5 последних встречах. Но игру в атаке пока что наладить не получается. У команды пока что 5 забитых мячей в 5 встречах.

    На стороне «Торпедо», безусловно сыграет опыт и новый взгляд на игру от Аслана Засеева. Также, надеемся увидеть от Торпедо атакующую игру с позиции силы и быстрые голы, в попытках запрессинговать соперника.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.07

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