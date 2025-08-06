2DROTS — Торпедо Владимир: прогноз на футбол и ставка за 2.07

6 августа в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют 2DROTS и «Торпедо» Владимир. Начало игры — в 20:15 мск. Ставка и прогноз на матч 2DROTS — «Торпедо» Владимир, коэффициенты, форма соперников и статистика.

2DROTS

Турнирное положение: 2DROTS давно на слуху. На уровне Медиалиги команда считается одним из гегемонов.

При этом 2DROTS имеет весьма симпатичный по именам состав. Плюс ко всему, селекция еще не закончилась, и в составе явно появятся новички с именем.

Последние матчи: 2DROTS только начинает свой кубковый путь. При этом команда частенько проводит поединки с профессионалами.

Команда месяц назад уступила московскому «Динамо» (0:3). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Амкалом» (2:2).

Вообще, 2DROTS в 5 своих последних матчах добыл одну викторию. Забила команда 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: 2DROTS ставит перед собой цель пройти хотя бы раунд Кубка. Да и ресурсный потенциал у клуба достаточно крепкий.

Причем 2DROTS явно будет действовать максимально агрессивно. В составе команды имеется рад качественных атакующих исполнителей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. С мотивацией у полпреда Медиалиги явно полный порядок.

«Торпедо» Владимир

Турнирное положение: «Торпедо» Владимир привычно скромно выступает во второй лиге. В своей зоне команда находится на скромной 12 позиции.

Причем «Торпедо» Владимир на 3 зачетных балла опережает зону вылета. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Торпедо» Владимир не дал себя обыграть «Зениту-2» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Космосом» (0:0). А вот чуть ранее она сыграла вничью с «Иркутском» (2:2).

При этом «Торпедо» Владимир в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Торпедо» Владимир нынче не блещет результатами. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

При этом «Торпедо» Владимир не проигрывал в 5 последних поединках. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.

На стороне торпедовцев в этой встрече будет опыт. Да и поднатореть в плане реализации команда явно максимально постарается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Торпедо» Владимир априори сильнее оппонента, что наверняка продемонстрирует на поле.

Статистика для ставок

«Торпедо» Владимир не побеждал в 3 своих последних поединках

2DROTS не побеждает уже 4 матча кряду

«Торпедо» Владимир в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: 2DROTS — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.49, а победа оппонента — в скромные 6.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.07 и 1.86.

Прогноз: «Торпедо» Владимир не допустит недооценки соперника, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и представителю Медиалиги палец в рот не клади.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.07