2DROTS — Торпедо Владимир: прогноз на футбол и ставка за 2.07

2Drots
Торпедо Владимир
2DROTS
Турнирное положение: 2DROTS давно на слуху. На уровне Медиалиги команда считается одним из гегемонов.
При этом 2DROTS имеет весьма симпатичный по именам состав. Плюс ко всему, селекция еще не закончилась, и в составе явно появятся новички с именем.
2Drots — Торпедо Владимир: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: 2DROTS только начинает свой кубковый путь. При этом команда частенько проводит поединки с профессионалами.
Команда месяц назад уступила московскому «Динамо» (0:3). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Амкалом» (2:2).
Вообще, 2DROTS в 5 своих последних матчах добыл одну викторию. Забила команда 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: 2DROTS ставит перед собой цель пройти хотя бы раунд Кубка. Да и ресурсный потенциал у клуба достаточно крепкий.
Причем 2DROTS явно будет действовать максимально агрессивно. В составе команды имеется рад качественных атакующих исполнителей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. С мотивацией у полпреда Медиалиги явно полный порядок.
«Торпедо» Владимир
Турнирное положение: «Торпедо» Владимир привычно скромно выступает во второй лиге. В своей зоне команда находится на скромной 12 позиции.
Причем «Торпедо» Владимир на 3 зачетных балла опережает зону вылета. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Торпедо» Владимир не дал себя обыграть «Зениту-2» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Космосом» (0:0). А вот чуть ранее она сыграла вничью с «Иркутском» (2:2).
При этом «Торпедо» Владимир в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Торпедо» Владимир нынче не блещет результатами. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.
При этом «Торпедо» Владимир не проигрывал в 5 последних поединках. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.
На стороне торпедовцев в этой встрече будет опыт. Да и поднатореть в плане реализации команда явно максимально постарается.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Торпедо» Владимир априори сильнее оппонента, что наверняка продемонстрирует на поле.
Статистика для ставок
- «Торпедо» Владимир не побеждал в 3 своих последних поединках
- 2DROTS не побеждает уже 4 матча кряду
- «Торпедо» Владимир в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: 2DROTS — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.49, а победа оппонента — в скромные 6.78.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.07 и 1.86.
- 3.30Клаксвик — Неман: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.85Динамо Киев — Пафос: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 3.55Мальмё — Копенгаген: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: «Торпедо» Владимир не допустит недооценки соперника, и наверняка максимально активно понесется в атаку.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и представителю Медиалиги палец в рот не клади.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.07