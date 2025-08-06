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    2DROTS — Торпедо Владимир: прогноз на футбол и ставка за 2.07

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    Прогноз и ставки на 2DROTS — «Торпедо» Владимир
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    2DROTS
    6 августа в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют 2DROTS и «Торпедо» Владимир. Начало игры — в 20:15 мск. Ставка и прогноз на матч 2DROTS — «Торпедо» Владимир, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 06 Августа 2025 года

    2Drots

  • Москва
    •  2Drots 20:15 Торпедо Владимир

    Торпедо Владимир

  • Владимир
    •

    2DROTS

    Турнирное положение: 2DROTS давно на слуху. На уровне Медиалиги команда считается одним из гегемонов.

    При этом 2DROTS имеет весьма симпатичный по именам состав. Плюс ко всему, селекция еще не закончилась, и в составе явно появятся новички с именем.

    2Drots — Торпедо Владимир: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: 2DROTS только начинает свой кубковый путь. При этом команда частенько проводит поединки с профессионалами.

    Команда месяц назад уступила московскому «Динамо» (0:3). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Амкалом» (2:2).

    Вообще, 2DROTS в 5 своих последних матчах добыл одну викторию. Забила команда 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: 2DROTS ставит перед собой цель пройти хотя бы раунд Кубка. Да и ресурсный потенциал у клуба достаточно крепкий.

    Причем 2DROTS явно будет действовать максимально агрессивно. В составе команды имеется рад качественных атакующих исполнителей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. С мотивацией у полпреда Медиалиги явно полный порядок.

    «Торпедо» Владимир

    Турнирное положение: «Торпедо» Владимир привычно скромно выступает во второй лиге. В своей зоне команда находится на скромной 12 позиции.

    Причем «Торпедо» Владимир на 3 зачетных балла опережает зону вылета. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Торпедо» Владимир не дал себя обыграть «Зениту-2» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Космосом» (0:0). А вот чуть ранее она сыграла вничью с «Иркутском» (2:2).

    При этом «Торпедо» Владимир в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Торпедо» Владимир нынче не блещет результатами. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

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    При этом «Торпедо» Владимир не проигрывал в 5 последних поединках. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.

    На стороне торпедовцев в этой встрече будет опыт. Да и поднатореть в плане реализации команда явно максимально постарается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Торпедо» Владимир априори сильнее оппонента, что наверняка продемонстрирует на поле.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» Владимир не побеждал в 3 своих последних поединках

    • 2DROTS не побеждает уже 4 матча кряду

    • «Торпедо» Владимир в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: 2DROTS — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.49, а победа оппонента — в скромные 6.78.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.07 и 1.86.

    Прогноз: «Торпедо» Владимир не допустит недооценки соперника, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

    Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и представителю Медиалиги палец в рот не клади.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.07

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    2DROTS — Торпедо Владимир: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 06.08.202520:15. Недостатка в голах не ждите
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