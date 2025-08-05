«Галатасарай» начал переговоры по Сафонову

«Галатасарай» начал переговоры с «Пари Сен-Жермен» о возможном трансфере российского вратаря Матвея Сафонова. Об этом сообщил журналист Сулейман Родоп в социальной сети X.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» рассматривает вариант подписания голкипера «Лилля» Люка Шевалье, что может открыть Сафонову путь к уходу из команды.

Российский вратарь присоединился к парижанам летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». Он заключил контракт с клубом до июня 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сафонов провёл 17 матчей за «ПСЖ» во всех соревнованиях, пропустил 13 мячей и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с командой он завоевал четыре трофея — Лигу чемпионов, чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны.

Интерес к российскому вратарю проявляет и ряд других клубов.