Мостовой отреагировал на увольнение Сторожука из «Ахмата»

Бывший игрок сборной Россиипрокомментировал увольнение с поста главного тренера

«Да ладно? Елки‑палки! Ещё пару дней назад я говорил, что рано делать какие‑то выводы, дайте тренерам поработать четыре‑пять туров. Но "Ахмат" удивил, конечно, потому что у них хорошие футболисты, а у команды четыре поражения подряд. Повторюсь, на поле играют футболисты, а не те, кто стоит на бровке, но все зависит от тренера, он в ответе за результат», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне «Ахмат» потерпел четыре поражения в четырех матчах Кубка России и Мир РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

«Ахмат» проведет следующий матч на своем поле «Зенит» 9 августа в рамках 4-го тура РПЛ.