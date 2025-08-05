ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну Фернандеш«Мы были ленивыми». Шесть игроков, которых стоит подписать «МЮ» после критики Фернандеша
  • 16:15
    • «Ахмат» уволил Сторожука
  • 16:44
    • «Чемпионат»: Черчесов близок к возвращению в «Ахмат»
  • 13:23
    • В Сербии подтвердили интерес «Зенита» к Митровичу
  • 13:12
    • «Родина» уволила Зельковича
  • 12:47
    • В сборной России подтвердили, что в сентябре состоится товарищеский матч с Иорданией
    Все новости спорта

    Мостовой отреагировал на увольнение Сторожука из «Ахмата»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат
    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал увольнение Александра Сторожука с поста главного тренера «Ахмата».

    Александр Сторожук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Сторожук

    «Да ладно? Елки‑палки! Ещё пару дней назад я говорил, что рано делать какие‑то выводы, дайте тренерам поработать четыре‑пять туров. Но "Ахмат" удивил, конечно, потому что у них хорошие футболисты, а у команды четыре поражения подряд. Повторюсь, на поле играют футболисты, а не те, кто стоит на бровке, но все зависит от тренера, он в ответе за результат», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

    В нынешнем сезоне «Ахмат» потерпел четыре поражения в четырех матчах Кубка России и Мир РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ахмат» проведет следующий матч на своем поле «Зенит» 9 августа в рамках 4-го тура РПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев обыграет Фрица и выйдет в полуфинал «тысячника» в Торонто?
  • Рублев — Фриц. Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
  • КИ не проигрывал год: прервёт ли эту серию «Неман»?
  • «Клаксвик» — «Неман». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Киевляне не оставят ворота киприотов на замке?
  • «Динамо» Киев — «Пафос». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.03
  • Экспресс дня 5 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Рублев — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Клаксвик — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Пафос
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Мальмё — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шкендия — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кайрат — Слован
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч 2DROTS — Торпедо Владимир
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры