Газзаев прокомментировал игру «Локомотива» на старте сезона

Заслуженный тренер Россиисчитает, что московскийспособен включиться в борьбу за распределении медалей в российской Премьер-лиге, если продолжит играть в таком же духе.

«По первым трём матчам "Локомотива" в чемпионате, мне кажется, есть ещё вопросы, которые надо доработать. Вместе с этим есть стабильность состава, что очень важно. Которая даёт стабильность результатов, это очевидно. Если "Локомотив" весь сезон проведёт на таком же уровне, как и в первых трёх турах, то команда будет бороться за призовые места», — цитирует Газзаева «Московский комсомолец».

После трех первых туров «Локомотив» единолично лидирует в таблице РПЛ с 9 очками. В 4-м туре ему дома предстоит матч против «Спартака». Встреча состоится 9 августа.