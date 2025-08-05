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    Газзаев прокомментировал игру «Локомотива» на старте сезона

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    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев считает, что московский «Локомотив» способен включиться в борьбу за распределении медалей в российской Премьер-лиге, если продолжит играть в таком же духе.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «По первым трём матчам "Локомотива" в чемпионате, мне кажется, есть ещё вопросы, которые надо доработать. Вместе с этим есть стабильность состава, что очень важно. Которая даёт стабильность результатов, это очевидно. Если "Локомотив" весь сезон проведёт на таком же уровне, как и в первых трёх турах, то команда будет бороться за призовые места», — цитирует Газзаева «Московский комсомолец».

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  • 03/08/2025

    • После трех первых туров «Локомотив» единолично лидирует в таблице РПЛ с 9 очками. В 4-м туре ему дома предстоит матч против «Спартака». Встреча состоится 9 августа.

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