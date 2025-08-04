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    Прошла жеребьевка отборочного раунда плей-офф ЛЧ сезона-2025/2026

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    Сегодня, 4 августа, прошла жеребьевка отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, по итогам которой команды узнали своих соперников.

    Трофей ЛЧ
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    Трофей ЛЧ

    Путь чемпионов:
    • «Лудогорец» (Болгария)/«Ференцварош» (Венгрия) — «Шкендия» (Македония)/«Карабах» (Азербайджан);
    • «Лех» (Польша)/«Црвена Звезда» (Сербия) — «Динамо» Киев (Украина)/«Пафос» (Кипр);
    • «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия);
    • «Селтик» (Шотландия) — «Кайрат» (Казахстан)/«Слован» (Словакия);
    • «Базель» (Швейцария) — «Мальмё» (Швеция)/«Копенгаген» (Дания).

    Путь представителей лиг:
    • «Фейеноорд» (Нидерланды)/ «Фенербахче» (Турция) — «Ницца» (Франция)/«Бенфика» (Португалия);
    • «Рейнджерс» (Шотландия)/«Виктория» (Чехия) — «Зальцбург» (Австрия)/«Брюгге» (Бельгия).

    Первые матчи турнира пройдут 19-20 августа, ответные игры — 26-27 августа. По их результатам будут сформирован состав группового этапа Лиги чемпионов.

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