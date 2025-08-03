Семак: Педро сейчас смотрится лучше Глушенкова

Главный тренервысказался о решении выпустить в стартовом составе на матч с, а не

«Во‑первых, у ЦСКА очень активные фланги, те же подключения Мойзеса, поэтому нужно дисциплинированно сыграть в обороне. Во‑вторых, на мой взгляд, Педро сейчас смотрится лучше, чем Максим, поэтому играет в стартовом составе. А по позиции… Педро может сыграть и слева, и справа, и в центре, и как латераля мы его в каких‑то матчах использовали. Это игрок с хорошим потенциалом в плане разнообразных позиций», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Стартовый свисток прозвучит в 18:00. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.