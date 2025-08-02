Топинка перешел из «Локомотива» в «Сочи»

Полузащитникстал игроком. С южанами 19-летний футболист заключил контракт на четыре года.

Как сообщили в пресс-службе «Локомотива», в соглашение включена опция обратного выкупа игрока.

Топинка — воспитанник «Чертаново». В 2023 году он присоединился к академии «Локомотива», где выступал за молодежную команду, а в конце прошлого сезона дебютировал за основной состав.

На счету футболиста 29 матчей и 5 голов за юношеские сборные России разных возрастов.

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» после двух туров набрал 6 очков в РПЛ. «Сочи» по итогам двух встреч не записал в актив ни одного балла.