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    Топинка перешел из «Локомотива» в «Сочи»

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    Полузащитник Станислав Топинка стал игроком «Сочи». С южанами 19-летний футболист заключил контракт на четыре года.

    Станислав Топинка
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    Станислав Топинка

    Как сообщили в пресс-службе «Локомотива», в соглашение включена опция обратного выкупа игрока.

    Топинка — воспитанник «Чертаново». В 2023 году он присоединился к академии «Локомотива», где выступал за молодежную команду, а в конце прошлого сезона дебютировал за основной состав.

    На счету футболиста 29 матчей и 5 голов за юношеские сборные России разных возрастов.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» после двух туров набрал 6 очков в РПЛ. «Сочи» по итогам двух встреч не записал в актив ни одного балла.

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