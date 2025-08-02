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    Семин: Явного фаворита в матче «Зенит» — ЦСКА нет

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    Известный специалист Юрий Семин высказался о предстоящем матче третьего тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Думаю, явного фаворита в этой игре нет. Старт чемпионата, команды еще не набрали свои лучшие кондиции. Будет очень напряженный матч, предсказать победителя сложно.

    Как оцениваю шансы ЦСКА отобрать очки у "Зенита" в Питере? Такие же шансы, как и у "Зенита". У "Зенита" свое поле есть, они имеют преимущество, свои болельщики. Но матчи ЦСКА — "Зенит" всегда проходят очень интересно.

    Какой должна получиться сама игра? ЦСКА достаточно хорошо играет в обороне. "Зенит", на мой взгляд, очень силен в атаке с приходом новых игроков. Я бы не отдал предпочтение ни в одну, ни в другую сторону.

    Мощная атакующая группа у "Зенита", мощная оборонительная группа у ЦСКА, и она очень хороша. Поэтому не думаю, что будет много голов», — приводит слова Семина Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    Игра пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 3 августа, и начнется в 18:00 мск.

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