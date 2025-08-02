Семин: Явного фаворита в матче «Зенит» — ЦСКА нет

Известный специалиствысказался о предстоящем матче третьего тура РПЛ

«Думаю, явного фаворита в этой игре нет. Старт чемпионата, команды еще не набрали свои лучшие кондиции. Будет очень напряженный матч, предсказать победителя сложно.

Как оцениваю шансы ЦСКА отобрать очки у "Зенита" в Питере? Такие же шансы, как и у "Зенита". У "Зенита" свое поле есть, они имеют преимущество, свои болельщики. Но матчи ЦСКА — "Зенит" всегда проходят очень интересно.

Какой должна получиться сама игра? ЦСКА достаточно хорошо играет в обороне. "Зенит", на мой взгляд, очень силен в атаке с приходом новых игроков. Я бы не отдал предпочтение ни в одну, ни в другую сторону.

Мощная атакующая группа у "Зенита", мощная оборонительная группа у ЦСКА, и она очень хороша. Поэтому не думаю, что будет много голов», — приводит слова Семина Sport24.

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Игра пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 3 августа, и начнется в 18:00 мск.