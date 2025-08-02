Новый тренер — новая энергия: «Шальке» начал сезон с победы над «Гертой»

Трудно было придумать более символичный старт для Муслича. Только назначенный тренер, атмосфера первого тура, битком набитая «Фельтинс-Арена», безумие фанатов — всё говорило о перезапуске. И «Шальке» это чувство уловил, команда вцепилась в игру зубами. Атмосфера немецкого футбола, абсолютно в любой лиге, вплоть до региональных, — совершенно уникальное явление. И каждый сезон убеждает в этом всё больше.
На 16-й минуте родилась голевая атака, в которой неожиданно ключевую роль сыграл 20-летний Петер Реммерт. Он отобрал мяч у опытного Мартона Дардаи и выдал точную передачу на Силлу. Форвард не подвёл — аккуратный удар с одиннадцати метров в угол ворот Эрнста, и стадион взрывается — 1:0.
Уже через семь минут — стандарт. Антви-Аджей закрутил подачу с углового, Катич, только этим летом пришедший из «Цюриха», взлетел в воздухе выше всех и смачно бьёт головой — 2:0. Уверенность, мощь, контроль. Игра почти на одном дыхании. Силла продолжает мучить оборону, на 19-й минуте вынуждает Эрнста делать ещё один сейв, а к 30-й — сам Реммерт упустил супер-шанс: после рикошета от голкипера пробил над перекладиной с десяти метров.
«Герта» оживает, Кариус спасает
Старт второй половины был за «Гертой». Тренер Штефан Ляйтль заменил провалившего первую часть Дардаи на Никласа Кольбе, и берлинцы стали больше контролировать мяч. У ворот Кариуса стало тревожнее. Особенно опасен был Фабиан Резе — экс-воспитанник «Шальке», теперь — лидер «Герты». Он выскакивал на ударную позицию после передачи Краттенмахера, но Кариус снова выручил, сыграв на опыте.
Силла по-прежнему терроризировал защиту гостей. На 67-й минуте он снова проверил Эрнста плотным ударом. Через десять минут его заменил Хёйлунн (Эмиль, брат Расмуса), а вместе с ним на поле вышли и другие свежие игроки: Ласме, Грюгер. «Шальке» играл умно: выдерживал давление и искал шанс на контратаке.
«Герта» забивает, Катич удаляется
Когда казалось, что игра постепенно затухает, «Герта» неожиданно забила. На 89-й минуте Винклер прострелил с фланга, и вышедший на замену Грённинг замкнул с центра штрафной — 2:1. Стадион замер.
На последних минутах давление гостей было невероятно напряжённым. Кариус получил жёлтую за затяжку времени. А на восьмой компенсированной минуте Катич, герой первого тайма, сыграл рукой в прыжке и увидел вторую жёлтую. Опасный штрафной, судьба матча — на кону. К мячу подошёл Резе, но пробил выше. Свисток, победа и вздох облегчения.
Силла — лицо нового «Шальке»
Мусса Силла был неудержим: шесть ударов, постоянное движение, цепкость. Его тандем с Реммертом выглядел неожиданно зрелым. Сам Реммерт, несмотря на неудачный момент в первом тайме, оставил отличное впечатление: работоспособность, прессинг, агрессия.
Катич — автор второго мяча, но и герой, и антигерой вечера. Забил, но подвёл в концовке. Тем не менее, общий настрой у «Шальке» — оптимистичный. У команды появился рисунок, у трибун — чувство надежды, а у Муслича — фундамент.
Дальше — в Ганновер. А «Герта» будет искать первую победу дома, против «Карлсруэ». Сезон только начался, а правильный ритм уже задан.