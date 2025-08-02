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    Новый тренер — новая энергия: «Шальке» начал сезон с победы над «Гертой»

    Сезон второй Бундеслиги начался, как всегда, огненно

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    Игроки Шальке празднуют гол
    На глазах у 62 тысяч болельщиков в Гельзенкирхене «Шальке» открыл сезон-2025/26 в Бундеслиге-2 победой над «Гертой» — 2:1. Новый тренер Мирон Муслич сразу получил аванс доверия, а Мусса Силла напомнил, почему в январе им интересовался «Милан».
    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига
    Шальке-04 — Герта 2:1
    Голы: 1:0 Мусса Силла (16'), 2:0 Никола Катич (23'), 2:1 Sebastian Gronning (89'), 4:0 (63') Шальке-04: Лорис Кариус, Никола Катич, Тимо Беккер, Рон Шалленберг, Мусса Силла (Эмиль Хёйлуннн, 77'), Кристофер Антви-Аджей (Бриан Ласм, 77'), F.Sanchez (Mertcan Ayhan, 88'), Adrian Gantenbein (Тайлан Булут, 88'), Soufiane El-Faouzi, Vitalie Becker, Peter Remmert (Max Gruger, 61') Герта: Тьярк Эрнст, Юлиан Айтшбергер, Мартон Дардаи (Никлас Кольбе, 46'), Тони Лайстнер, Дейорайсо Зефёйк, Морис Краттенмахер (Jon Dagur THorsteinsson, 69'), Михал Карбовник (Мартен Винклер, 69'), Диего Демме, Микаэль Кюизанс (Леон Йенсен, 80'), Давид Ковнацки (Sebastian Gronning, 80'), Фабиан Резе Предупреждения: Adrian Gantenbein (32'), Кристофер Антви-Аджей (45'), Диего Демме (66'), F.Sanchez (74'), Никола Катич (89'), Тимо Беккер (90 + 2'), Лорис Кариус (90 + 5') Удаление: Никола Катич (90 + 8')

    Трудно было придумать более символичный старт для Муслича. Только назначенный тренер, атмосфера первого тура, битком набитая «Фельтинс-Арена», безумие фанатов — всё говорило о перезапуске. И «Шальке» это чувство уловил, команда вцепилась в игру зубами. Атмосфера немецкого футбола, абсолютно в любой лиге, вплоть до региональных, — совершенно уникальное явление. И каждый сезон убеждает в этом всё больше.

    Фанаты Шальке
    globallookpress.com

    На 16-й минуте родилась голевая атака, в которой неожиданно ключевую роль сыграл 20-летний Петер Реммерт. Он отобрал мяч у опытного Мартона Дардаи и выдал точную передачу на Силлу. Форвард не подвёл — аккуратный удар с одиннадцати метров в угол ворот Эрнста, и стадион взрывается — 1:0.

    Мусса Силла
    globallookpress.com

    Уже через семь минут — стандарт. Антви-Аджей закрутил подачу с углового, Катич, только этим летом пришедший из «Цюриха», взлетел в воздухе выше всех и смачно бьёт головой — 2:0. Уверенность, мощь, контроль. Игра почти на одном дыхании. Силла продолжает мучить оборону, на 19-й минуте вынуждает Эрнста делать ещё один сейв, а к 30-й — сам Реммерт упустил супер-шанс: после рикошета от голкипера пробил над перекладиной с десяти метров.

    Никола Катич празднует гол
    globallookpress.com

    «Герта» оживает, Кариус спасает

    Старт второй половины был за «Гертой». Тренер Штефан Ляйтль заменил провалившего первую часть Дардаи на Никласа Кольбе, и берлинцы стали больше контролировать мяч. У ворот Кариуса стало тревожнее. Особенно опасен был Фабиан Резе — экс-воспитанник «Шальке», теперь — лидер «Герты». Он выскакивал на ударную позицию после передачи Краттенмахера, но Кариус снова выручил, сыграв на опыте.

    Лорис Кариус
    globallookpress.com

    Силла по-прежнему терроризировал защиту гостей. На 67-й минуте он снова проверил Эрнста плотным ударом. Через десять минут его заменил Хёйлунн (Эмиль, брат Расмуса), а вместе с ним на поле вышли и другие свежие игроки: Ласме, Грюгер. «Шальке» играл умно: выдерживал давление и искал шанс на контратаке.

    «Герта» забивает, Катич удаляется

    Когда казалось, что игра постепенно затухает, «Герта» неожиданно забила. На 89-й минуте Винклер прострелил с фланга, и вышедший на замену Грённинг замкнул с центра штрафной — 2:1. Стадион замер.

    Игроки Герты празднуют гол
    globallookpress.com

    На последних минутах давление гостей было невероятно напряжённым. Кариус получил жёлтую за затяжку времени. А на восьмой компенсированной минуте Катич, герой первого тайма, сыграл рукой в прыжке и увидел вторую жёлтую. Опасный штрафной, судьба матча — на кону. К мячу подошёл Резе, но пробил выше. Свисток, победа и вздох облегчения.

    Удаление Катича
    globallookpress.com

    Силла — лицо нового «Шальке»

    Мусса Силла был неудержим: шесть ударов, постоянное движение, цепкость. Его тандем с Реммертом выглядел неожиданно зрелым. Сам Реммерт, несмотря на неудачный момент в первом тайме, оставил отличное впечатление: работоспособность, прессинг, агрессия.

    Шальке — Герта
    globallookpress.com

    Катич — автор второго мяча, но и герой, и антигерой вечера. Забил, но подвёл в концовке. Тем не менее, общий настрой у «Шальке» — оптимистичный. У команды появился рисунок, у трибун — чувство надежды, а у Муслича — фундамент.

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    Дальше — в Ганновер. А «Герта» будет искать первую победу дома, против «Карлсруэ». Сезон только начался, а правильный ритм уже задан.

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