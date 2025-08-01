Пальинья вернется в Англию

Полузащитник мюнхенскойвновь отправится в Англию. Португалец близок к возвращению в АПЛ, где ранее выступал за

По информации The Athletic, 30-летнего хавбека арендует лондонский «Тоттенхэм». Сообщается, что «шпоры» полностью покроют его зарплату на время аренды, а также получат опцию выкупа — сумма потенциального трансфера составит €25 млн с возможными бонусами ещё на €5 млн.

Несмотря на пятилетний контракт, действующий до 2028 года, Пальинья не сумел полноценно закрепиться в стартовом составе «Баварии» после перехода летом 2024-го. За минувший сезон он провел всего 25 матчей, и клуб принял решение отпустить игрока в поисках постоянной игровой практики.