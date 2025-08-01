Ломаев может отправиться в Испанию

Экс-директор «Чертаново» и один из лучших специалистов страны по молодежному футболусообщил, что его бывшим подопечным вратареминтересуется испанские клубы.

«У многих есть опасения по поводу здоровья Ивана. Но я не знаю почему. Ваня сейчас тренируется с "Крыльями". Они по-человечески поступили с ним. Сейчас Ломаев ждет, когда агент найдет ему новый клуб.

Уверен, что свою команду Ваня найдет, потому что и некоторые клубы из Испании думают над подписанием голкипера, и не только они. Либо в России, либо за границей что-то у него будет», — сказал Ларин «СЭ».

Сейчас 26-летний Ломаев находится в статусе свободного агента после ухода из «Крыльев Советов» в конце июня. За самарцев он выступал с 2020 года и долгое время был основным вратарем.