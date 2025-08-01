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    Ломаев может отправиться в Испанию

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    Экс-директор «Чертаново» и один из лучших специалистов страны по молодежному футболу Николай Ларин сообщил, что его бывшим подопечным вратарем Иваном Ломаевым интересуется испанские клубы.

    Иван Ломаев
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    Иван Ломаев

    «У многих есть опасения по поводу здоровья Ивана. Но я не знаю почему. Ваня сейчас тренируется с "Крыльями". Они по-человечески поступили с ним. Сейчас Ломаев ждет, когда агент найдет ему новый клуб.

    Уверен, что свою команду Ваня найдет, потому что и некоторые клубы из Испании думают над подписанием голкипера, и не только они. Либо в России, либо за границей что-то у него будет», — сказал Ларин «СЭ».

    Сейчас 26-летний Ломаев находится в статусе свободного агента после ухода из «Крыльев Советов» в конце июня. За самарцев он выступал с 2020 года и долгое время был основным вратарем.

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