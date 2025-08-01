Новый гендир «Акрона» Клюшев: У меня задача, чтобы клуб прогрессировал

дал свое первое интервью в качестве генерального директора

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Константин Клюшев Фото: fcakron.ru

«Благодарен за доверие и возможность возглавить клуб на новом этапе его развития. Мы продолжим укреплять команду, работать с болельщиками и партнерами, а также активно развивать инфраструктуру. Моя задача — сделать все возможное, чтобы "Акрон" стабильно прогрессировал как в спортивном, так и в коммерческом плане», — цитирует Клюшева сайт тольяттинцев.

Календарь и таблица РПЛ

«Акрон» после двух матчей набрал 4 очка в таблице РПЛ. В третьем туре команда примет «Спартак».

После двух туров «Акрон» с 4 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.